وزارة العدل الأمريكية تختار ستيفن إنجل ومارتن دي لوكا كمدققي إفلاس، مما أثار مخاوف المحامين من تسييس عملية التعيينات لصالح الموالين لترامب.

أثارت وزارة العدل الأمريكية ضجة كبيرة في الأوساط القانونية والمالية بعد تعيين المحامي ستيفن إنجل مدققاً في قضية إفلاس شركة " هيوز ساتلايت سيستمز". جاء هذا القرار في أغسطس، بموجب الفصل الحادي عشر، مما سلط الضوء على خلافات داخلية حول استقلالية هذه المناصب الحيوية. يُعد إنجل محامياً بارزاً يحمل درجات علمية من جامعات "هارفارد" و"ييل" و"كامبريدج"، وعمل سابقاً في شركتين كبيرتين للمحاماة في الولايات المتحدة.

تدخل سياسي في عملية اختيار المدققين

أظهرت التقارير أن المستويات العليا في وزارة العدل الأمريكية بدأت تلعب دوراً أكبر في اختيار مرشحي منصب الفاحص. هذا الدور يتجاوز العرف المتبع الذي كان يحترم عادة اختيارات مكتب الوصي الأمريكي، الذي يمثل المصلحة العامة في قضايا الإفلاس. كان من المفترض أن يتم الاختيار بناءً على آراء الأطراف المعنية والمقترحات المقدمة، لكن المصادر ذكرت أن الوزارة وصفت بصراحة تفضيلها لمرشحها.

Also read لنجعل الدولار عظيماً مرة أخرى

زادت المخاوف بعد أن أقالت إدارة ترامب في مارس 2025 تارا تومي، التي كانت مديرة لبرنامج الوصي الأمريكي منذ عام 2023. تخوض تومي حالياً معركة قانونية لاستعادة وظيفتها مستندة إلى حماية موظفي الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على تغير في ثقافة العمل داخل الوزارة. يرى المحامون أن هذه الخطوة فتحت الباب لتأثر عملية التعيينات بالولاءات السياسية بدلاً من الخبرة المهنية البحتة.

قضية "فيرست براندز" والجدل حول دي لوكا

في قضية أخرى أثار تعيينها جدلاً واسعاً، اختار مكتب الوصي الأمريكي مارتن دي لوكا كمدقق في قضية إفلاس شركة "فيرست براندز". كانت القضية تتضمن مزاعم احتيال بمليارات الدولارات تنسب إلى مؤسس الشركة، لكن دي لوكا معروف بعمله التطوعي في تمثيل الأمريكيين المحتجزين خارج البلاد. ومن بين هؤلاء، أفرجت روسيا عن ستيفن هوبارد ومارك فوجل نتيجة جهود بذلتها إدارة ترامب.

Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، مثل دي لوكا شركة "رامبل" المختصة في تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي ذات التوجه اليميني، إلى جانب مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" في معركة قضائية في البرازيل. أعرب عدد من المحاميين عن حيرتهم من هذا الاختيار نظراً لخبرة دي لوكا المحدودة نسبياً في قضايا الإفلاس الأمريكية البارزة. وصف بعضهم العملية بأنها تحولت من شأن غير سياسي إلى أداة سياسية خلال هذه الإدارة.

ردود الفعل والمواقف الرسمية من التعيينات

فيما يتعلق بقضية "هيوز ساتلايت"، أفاد شخص مقرب من مجموعة دائنة بأن أعضاءها راضون في النهاية عن اختيار إنجل. ويعود هذا الرضا إلى خبرته الرفيعة كمحامٍ أمام المحاكم ومحقق، وهو ما قد يخفف من حدة الانتقادات في هذه الحالة المحددة. ومع ذلك، يبقى القلق بشأن آلية الاختيار العامة هو السائد بين المتابعين للساحة القانونية.

من جانبها، دافعت شركة "بويس شيللر فليكسنر" عن تعيين دي لوكا، مؤكدة أن الشركة تم اختيارها عقب عملية تنافسية وبالتشاور مع كل الأطراف الخاصة المعنية. وأشارت إلى أن هذا الاختيار خضع لمراجعة المحكمة وموافقتها، مما يضمن شرعيته القانونية. وأبرزت الشركة أن طاقمها المؤلف من مدعين عامين سابقين ومحامي إفلاس يؤهلهم للتعامل مع القضايا المعقدة.

تأثير التعيينات على مستقبل سوق المحاماة

لقد غيرت هذه التعيينات سلوك العديد من المكاتب القانونية الكبرى في الولايات المتحدة. فقد أكد مسؤول تنفيذي في شركة كبرى للمحاماة أن شركته حشدت موظفيها للبحث عن أي صلات بترامب يمكن الاستفادة منها. يهدف هذا الجهد إلى ضمان اختيارها كمستشار قانوني داعم للفاحصين في القضايا المستقبلية، مما يعكس تحولاً في استراتيجيات العمل القانوني.

Advertisement

في المقابل، قال محام بارز سبق أن عمل فاحصاً في قضايا إفلاس إنه لا ينوي التقدم بطلبات تعيين خلال إدارة ترامب. وأرجع هذا الرفض إلى روابطه التاريخية بالحزب الديمقراطي، مما يدل على انقسامات واضحة في الساحة القانونية. هذا الانقسام قد يؤثر على جودة وكفاءة المدققين الذين سيتم تعيينهم في القضايا المعقدة القادمة.

أكد متحدث باسم وزارة العدل أن محكمة الإفلاس هي من يملك الكلمة الفصل في اعتماد الفاحصين. رد المتحدث على الانتقادات بالقول إن أي تلميح بأن العملية غير السياسية تسييسها أمر غير صحيح. وأكدت الوزارة أن وزارة العدل تعمل على القضاء على التسييس وتعزيز الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالإفلاس.

باختصار، أدى تعيين ستيفن إنجل ومارتن دي لوكا إلى زيادة التدقيق والتمحيص في الفاحصين المستقبليين. لم يتركز القلق الأساسي حول نتائج تقارير الفاحصين، بل حول ما إذا كانت التعيينات ستكون مكافأة للولاءات السياسية. يبدو أن المشهد القانوني في الولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة من الشفافية والسياسة المتداخلة.