تسلا تخفض إنتاج سايبر تراك لصالح الروبوكاب في تحول استراتيجي

أعلنت تسلا عن خفض إنتاج شاحنة سايبر تراك منتصف العام المقبل لإفساح المجال لسيارة الروبوكاب ذاتية القيادة في خطوة تعكس تحول الشركة نحو خدمة النقل الآلي

أعلنت شركة " تسلا" عن خطة استراتيجية لتقليل حجم إنتاج شاحنة " سايبر تراك" الكهربائية ذات التصميم المثير للجدل، وذلك في مصنعها الكبير بولاية تكساس قرب منتصف العام المقبل. يأتي هذا القرار في إطار تحول كبير في فلسفة العمل التي تنتهجها الشركة، حيث لم يعد التركيز منصباً فقط على بيع المركبات للسائقين التقليديين، بل انتقل الرهان بشكل كامل نحو مستقبل يعتمد على المركبات ذاتية التشغيل بالكامل دون تدخل بشري.

تراجع مبيعات سايبر تراك وبيانات الأداء

كشفت بيانات شركة "كوكس أوتوموتيف" المتخصصة في تحليل سوق السيارات عن تراجع ملحوظ في مبيعات شاحنة "سايبر تراك" بنسبة بلغت 28% خلال عام 2026. سجلت الشركة مبيعات قدرها 11,586 شاحنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعدد 16,097 شاحنة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تباطؤاً في الطلب على الطراز الذي تم إطلاقه أولاً كطراز لعام 2024.

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وفي السياق الأوسع، أظهرت البيانات أن المصنّعين بيعوا ما مجموعه 725,888 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بأكثر من مليون سيارة تم بيعها خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وقد جاء هذا الانخفاض في أعقاب إلغاء الائتمان الضريبي الأمريكي البالغ 7,500 دولار المخصص لشراء السيارات الكهربائية، مما أثر بشكل مباشر على جاذبية الشراء للمستهلكين.

التركيز على مستقبل النقل الآلي بدون سائق

يهدف قرار تقليل إنتاج "سايبر تراك" إلى إفساح المجال وزيادة إنتاج نموذج "سايبر كاب"، وهي سيارة مصممة خصيصاً للعمل بصورة ذاتية بالكامل ضمن خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التابعة لـ"تسلا". صُممت هذه السيارة لتعمل كمركبة ذاتية القيادة يمكن استدعاؤها عند الحاجة عبر تطبيق مخصص، بطريقة تشبه تجربة طلب سيارة عبر خدمات "أوبر" أو "ليفت"، ولكن مع فارق جوهري يتمثل في غياب السائق تماماً من وراء المقود.

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تبلغ وزن مركبة "سايبر كاب" حوالي 3,113 رطلاً، وتعتمد على بطارية ليثيوم أيون بسعة 48 كيلوواط ساعة. وأشارت الوثائق الفنية إلى أن مدى السيارة يصل نحو 418 ميلاً، مما يجعلها مناسبة للعمليات التجارية. يخطط "إيلون ماسك" لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل نحو اثنتي عشرة ولاية أمريكية، حيث تصف الشركة "سايبر كاب" بأنها مركبة وُلدت لتعمل ذاتياً منذ التصميم الأولي وليس كمعدّل لاحق.

تجربة المستخدم والمنافسة في السوق

تكشف تفاصيل الخدمة الجديدة عن نموذج مختلف للعلاقة بين الإنسان والمركبة. عند طلب رحلة عبر "سايبر كاب"، سيقوم الراكب بالتوجه إلى نقطة الالتقاء المحددة مسبقاً، ثم يتلقى إشعاراً عبر التطبيق بموعد وصول السيارة. ستتمكّن "تسلا" من السماح للركاب بتخصيص بعض تفاصيل الرحلة، مثل ضبط درجة الحرارة ووضعية المقاعد واختيار المحتوى الترفيهي، بينما تنتقل بعض إعدادات الحساب تلقائياً بالنسبة إلى مالكي سيارات "تسلا" الحاليين.

ولا تدخل "تسلا" هذه السوق في فراغ تنافسي، حيث وفرت خدمات المركبات الذاتية التابعة لشركات مثل "وايمو" و"زوكس" بالفعل تجربة مشابهة في بعض الأسواق الأمريكية. يعني ذلك أن "تسلا" تدخل سباقاً متقدماً بدأ منافسون آخرون في اختبار نماذجه تجارياً، مما يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع شركات كانت تسبقها في تقنيات القيادة الذاتية.

المستقبل المحتمل للشاحنة الحالية

رغم إعلان "تسلا" عن تقليص إنتاج "سايبر تراك" الحالي، فإن هذا لا يعني بالضرورة نهاية فكرة الشاحنة بالكامل. أشار "إيلون ماسك" سابقاً إلى إمكانية تحويل خط إنتاج الشاحنة مستقبلاً نحو مركبات ذاتية القيادة بالكامل، لا سيما للاستخدام في عمليات نقل البضائع لمسافات قصيرة داخل المدن. يرى المصممون أن مركبة ذاتية بحجم "سايبر تراك" قد تجد مكاناً مناسباً في سوق التوصيل التجاري، حيث تتحرك كميات كبيرة من البضائع يومياً لمسافات لا تتجاوز بضع مئات من الأميال.