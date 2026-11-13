وكالات بلومبرغ كشفت تهريب رقائق متطورة من إنفيديا إلى الصين عبر شركة ميغاسبيد، مما أثار تحقيقات دولية وعقوبات محتملة على الولايات المتحدة.

أفادت تقارير وكالة بلومبرغ الصادرة يوم الجمعة، بأن رقائق حاسوبية متطورة صممتها شركة إنفيديا ، والباحثة تحت قيود تصدير أمريكية مشددة، تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى دولة الصين. وقد تم نقل هذه الشرائح عبر شركة أسستها أليس هوانغ ، والتي تربطها علاقة حميمة سابقة بالرئيس التنفيذي ل شركة إنفيديا جنسن هوانغ، حيث أقام معها هذا الأخير علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما أدى لاحقًا إلى استقالته من منصبه التنفيذي.

وتوضح الوثائق التي راجعتها الوكالة أن هذه الرقائق المحظورة دخلت حيز الاستخدام داخل مركز بيانات ضخم يقع في مدينة شنغهاي الصينية. وقد تم بيع بعض الخوادم المجهزة بهذه الشرائح إلى شركة إبيريا كلاود سيرفيسز، وهي شركة شريكة تجارية لشركة إنفيديا ولها مقر في سنغافورة، وفقًا للوثائق المتاحة للصحافة والتي أكدت تفاصيل عملية النقل غير المشروعة.

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آلية التهريب عبر شبكة ميغاسبيد وسنغافورة

رغم أن البيع الأولي حدث في سنغافورة، إلا أن الخوادم لم تبقَ داخل المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تم نقلها فعليًا عبر شركة ميغاسبيد، وهي الجهة التي تقودها أليس هوانغ. وقد أظهرت الوثائق الرسمية كيفية قيام هذه الشركة بنقل الأجهزة عبر الحدود وصولًا إلى الأراضي الصينية، متجاوزة بذلك الحظر الأمريكي المفروض على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقد أعلنت الحكومة الماليزية يوم الجمعة أنها فتحت تحقيقًا رسميًا وشاملًا بشأن أحد فروع مجموعة ميغاسبيد إنترناشونال، وذلك للتحقق من الادعاءات حول احتمال تهريب رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى خارج النطاق المسموح به. يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الشركات التكنولوجية لضمان امتثالها للقوانين الدولية المتعلقة بتقنيات الحوسبة المتقدمة.

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استقالة جينسن هوانغ والتحقيقات الأمريكية

في خطوة متزامنة مع تسريبات بلومبرغ، استقال جنسن هوانغ يوم الخميس الماضي من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. كانت الأسباب وراء هذه الاستقالة غير المباشرة هي الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، كانت إحداهما مع أليس هوانغ، التي اتهمتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتجسس لحساب الصين، مما خلق أزمة كبيرة داخل الإدارة التنفيذية للشركة.

ونفت الحكومة الصينية بشكل قاطع أي تورط رسمي لها في تكليف أليس هوانغ بمهام تجسس أو عمليات غير قانونية. ومع ذلك، فقد حذرت الولايات المتحدة يوم الجمعة من عواقب سياسية وتجارية محتملة، مطالبة بتجنب فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، وذلك عقب الجدل الدائر والمتسارع الذي أحيط بقضية شركة إنفيديا وشبكات التوزيع المتهمة بالتجاوز.

تأثير الأزمة على سوق الرقائق العالمية

تشير هذه التسريبات إلى تعقيد كبير في سلاسل التوريد العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الاعتماد الكبير لشركات مثل إبيريا كلاود سيرفيسز على شراكات تقنية مع عمالقة الصناعات الأمريكية. وقد أدى اكتشاف أن الخوادم قد حُرّكت من سنغافورة إلى شنغهاي عبر كيانات تابعة لأفراد مقربين من القادة التنفيذيين السابقين، إلى تأجيج المخاوف الأمنية لدى الحكومات الغربية.

وتعد قضية أليس هوانغ وميلغاسبيد نموذجًا بارزًا للتحديات التي تواجهها شركات التقنية في ظل المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين. إن استمرار التحقيقات الماليزية ومواقف واشنطن الراهنة تشير إلى أن الرقابة على صادرات الرقائق الحساسة ستزداد صرامة، مما قد يعيد تشكيل خريطة الشراكات التجارية بين الدول في المستقبل القريب.