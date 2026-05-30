تسريبات حول آيفون 18 برو ماكس: تحديثات في الكاميرا والأداء وتصميم ثابت مع إضافة لون جديد

تسريبات جديدة تكشف مواصفات آيفون 18 برو ماكس المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2026، مع تركيز على تحسينات في الكاميرا والشاشة والمعالج والبطارية، مع الحفاظ على التصميم العام وإضافة لون الكرز الداكن.

تستعد شركة أبل لإطلاق هاتفها الرائد الجديد آيفون 18 برو ماكس ضمن سلسلة هواتفها المرتقبة لعام 2026 ، وسط موجة من ال تسريبات التي تشير إلى تغييرات مهمة في الأداء والمواصفات، مع الحفاظ على هوية التصميم العامة التي ميّزت الجيل السابق.

وبحسب التسريبات المتداولة، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب طرازات أخرى ضمن السلسلة الجديدة، وذلك في الفترة ما بين الثامن والرابع عشر من الشهر نفسه. تشير المعلومات الأولية إلى أن أبل لن تُجري تغييرا جذريا على تصميم الهاتف، حيث يُرجح أن يحتفظ آيفون 18 برو ماكس بنفس لغة التصميم التي ظهرت مع الجيل السابق، خصوصا بعد التحديث الكبير الذي شهده آيفون 17 برو ماكس من حيث شكل وحدة الكاميرا وزيادة السُمك.

ورغم ثبات التصميم العام، من المتوقع أن تركز الشركة على تحسين جودة التصنيع ودقة التفاصيل الخارجية دون إدخال تغييرات شكلية كبيرة. يُعد اللون الكرز الداكن أبرز الإضافات المنتظرة، في خطوة تهدف إلى منح الجهاز طابعا أكثر تنوعا وجاذبية، مع الحفاظ على الطابع الفاخر المعروف عن هواتف آيفون.

من أبرز التحديثات المتوقعة في آيفون 18 برو ماكس نظام التصوير، حيث تشير التسريبات إلى اعتماد إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتكون من: عدسة تقريب بصري من نوع بيريسكوب بدقة ثمانية وأربعين ميغابكسل، كما يُتوقع أن تأتي الكاميرا الأمامية بدقة أربعة وعشرين ميغابكسل، ما يعزز من جودة الصور ومكالمات الفيديو بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة. من ناحية العرض، قد يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصات من نوع سوبر ريتونا إكس دي آر أوليد، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى ثلاثة آلاف شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة أكثر وضوحا في مختلف ظروف الإضاءة.

أما على مستوى الأداء، فمن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج أبل الجديد من فئة "إيه عشرين برو"، المصمم بتقنية تصنيع متقدمة تبلغ اثنين نانومتر، مع وحدة معالجة رسومية سداسية النوى من تطوير الشركة نفسها، ما يعزز قدرات الهاتف في معالجة الرسوميات والألعاب والتطبيقات الثقيلة. تشير التسريبات أيضا إلى أن الهاتف قد يضم بطارية بسعة 5400 ملي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25 واط، ما يوفر أداءً أفضل في الاستخدام اليومي وزمن تشغيل أطول مقارنة بالجيل السابق.

على صعيد التسعير، تُشير التوقعات إلى أن النسخة التي تأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قد تُطرح بسعر يقارب 1,783 دولارا، مع اختلاف الأسعار بحسب الأسواق والإصدارات المختلفة. من المتوقع أن يتم إطلاق آيفون 18 برو ماكس ضمن حدث أبل الخريفي السنوي، إلى جانب أجهزة أخرى من السلسلة الجديدة، بما في ذلك إصدار قابل للطي، في خطوة تعكس استمرار الشركة في توسيع خط إنتاجها وتقديم تقنيات أكثر تقدما في سوق الهواتف الذكية.

وتبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات المبكرة، في انتظار الإعلان الرسمي من أبل لتأكيد المواصفات النهائية





