تريندز جلوبال في منتدى موسكو: أمن الخليج ليس ورقة ضغط والملاحة مسؤولية مشتركة

أكد تريندز جلوبال أن دول الخليج ليست طرفاً في الصراع وأمنها ليس ورقة ضغط، ودعا إلى حماية الملاحة كمسؤولية مشتركة لتفادي الفوضى الهيكلية.

شاركت مجموعة تريندز جلوبال، ممثلة بمكتبها في روسيا التابع لمجموعة تريندز، في أعمال المنتدى الدولي السادس للخبراء روسيا والشرق الأوسط الذي عقد في موسكو تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية وبالتنظيم المشترك مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومركز يفغيني بريماكوف للتعاون الدولي خلال الفترة من الأول حتى الثالث من يونيو 2026.

مثل تريندز جلوبال في المنتدى الدكتور محمد عبدالمنعم رشوان مدير مكتب تريندز في روسيا حيث شارك في جلسة نقاشية حملت عنوان الشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثالثة رسم خرائط نتائج الصراع. أكد رشوان أن الحديث عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب لا يتعلق فقط بنتائج مواجهة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بل أضحى يتعلق بمستقبل النظام الإقليمي ذاته وبالقواعد التي تحكم العلاقات بين دول المنطقة في العقود المقبلة.

وأكد على حقيقة أساسية مفادها أن دول الخليج لم تكن طرفا في هذا الصراع ولم تسع إلى تأجيجه أو توسيع نطاقه بل تبنت طوال الأعوام الماضية سياسات قائمة على التهدئة والحوار والتنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط الإقليمي وجهود الوساطة النزيهة خاصة التي تعتمدها دولة الإمارات كثوابت في سياستها الخارجية مع الجميع. وأشار رشوان إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أحد أبرز مصادر الهشاشة الإقليمية يتمثل في الخلط المتعمد بين دوائر الصراع المختلفة وأوضح أن استهداف أراضي دول الجوار أو أجوائها أو بنيتها التحتية تحت أي مبرر لا يمكن اعتباره جزءا مشروعا من إدارة الصراع بل يمثل انتقالا خطرا من منطق المواجهة المباشرة إلى منطق تصدير الأزمات.

وباعتبارها مركز فكر دوليا اهتم بمتابعة ورصد هذه الحرب بدقة وجدت مجموعة تريندز أن الدراسات المتعلقة بديناميكيات الصراع تشير إلى أن التوسع غير المحكوم لنطاق المواجهة العسكرية لا يحقق أهدافا استراتيجية قابلة للقياس بل ينتج حالة من الفوضى البنيوية تطال أطرافا لا صلة لها بالنزاع الأصلي. وأفاد مدير مكتب تريندز في روسيا بأن دول المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات تنطلق من موقف مبدئي واضح ألا وهو أن أمن الخليج العربي ليس ورقة ضغط في أي نزاع دولي أو إقليمي وممراته البحرية ليست ساحة لتبادل الرسائل العسكرية واستقراره الاقتصادي ليس أداة لإعادة توزيع تكاليف الحروب.

وأضاف أن أمن الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر يجب أن ينظر إليه باعتباره منفعة جماعية ومسؤولية مشتركة فأي تهديد لهذه الممرات الحيوية يتجاوز حدود المنطقة ليطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية وأمن الطاقة العالمي. واختتم مداخلته في الجلسة بالقول إن المرحلة الراهنة تضع المنطقة أمام خيارين إما إعادة تأسيس النظام الإقليمي على مبادئ السيادة وحسن الجوار واحترام القانون الدولي أو الانزلاق نحو فوضى هيكلية.

هذه الرؤية تعكس توجهات تريندز جلوبال في تحليل الأزمات الدولية والإقليمية وتقديم توصيات تستند إلى الواقعية السياسية ومبادئ التعاون الدولي. ويذكر أن تريندز جلوبال هي مؤسسة بحثية مستقلة تعنى بدراسة الاتجاهات العالمية الناشئة وتقديم تحليلات استشرافية لصناع القرار. وقد حظيت مشاركتها في هذا المنتدى بتقدير واسع من الحضور الذين أثنوا على عمق التحليل ووضوح الرؤية. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي تريندز لتعزيز الحوار الدولي حول قضايا الشرق الأوسط وتقديم مقاربات قائمة على الموضوعية والحياد





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