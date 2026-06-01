ترويج أجهزة فك تشفير القنوات الرياضية غير قانونية قبل كأس العالم

بدأت منصات وصفحات التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، الترويج لأجهزة فك تشفير القنوات الرياضية «ريسيفرات»، و«روابط» تعرض اشتراكات مقابل أسعار مغرية، وذلك قبيل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة، خلال يونيو الجاري، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى «سوق غير قانونية» تحاول استغلال شغف الجماهير الرياضية والمهتمين، لتسويق وترويج أجهزة، حذّر منها تقنيون وقانونيون لاحتمال أن تكون محمّلة ببرمجيات خبيثة تتيح الوصول إلى بيانات مالية حساسة، وملفات على الأجهزة الشخصية، فضلاً عن كونها تحمل مخالفة قانونية تتعلق بحقوق البث.

يوسف الشريف: البث الرياضي حق استثماري وتجاري ، وال قانون لا يُعفي ال مستخدم من تحمل ال مسؤولية ، لاستخدامه محتوى من دون ترخيص . أحمد الكمالي: أي تجاوز يتعلق ب تقليد الأجهزة الأصلية ، أو استخدام تطبيق ات وبرامج مقرصنة، مخالفة قانون ية تستوجب ال مساءلة .

