ترويج المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي على مخالفة القانونية لبيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرة الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة.

أوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن بعض الأفراد خصوصاً من فئة الشباب يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أن الدولة تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية.

وأشارت إلى أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع من خلال إرسال المنتجات المقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية. ومددت على أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء.

ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة





