تفتح مبادرة دولة الإمارات لترميم الجامع الأموي في دمشق فصلاً جديداً في حضورها الثقافي والإنساني داخل المنطقة العربية، إذ تأتي هذه الخطوة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعيد تسليط الضوء على نهج إماراتي يتعامل مع التراث بوصفه ذاكرة حيّة للأمة، وجزءاً أصيلاً من هوية المدن والمجتمعات.

فالجامع الأموي، أحد أبرز المعالم التاريخية والرموز الثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، يمثل معلماً دينياً عريقاً، وقلباً رمزياً لدمشق، وذاكرة مفتوحة على قرون طويلة من التاريخ والعمران والثقافة. ومن هنا تكتسب المبادرة الإماراتية أهميتها الخاصة، لأنها تتجه إلى ترميم معلم شديد الارتباط بصورة المدينة ومكانتها، وإلى إعادة الاعتبار لمنطقة تاريخية تحمل قيمة حضارية كبرى في الوجدان السوري والعربي والإسلامي.

خطة المبادرة تشمل إعادة التأهيل الهيكلي والمعماري للجامع، إلى جانب إعادة تنشيط المنطقة التاريخية المحيطة به على نطاق أوسع، بما ينسجم مع الخصوصية السورية والنسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تتسم به سوريا. وبهذا المعنى، تبدو المبادرة مشروعاً يربط بين صون الأثر، وحماية الذاكرة، ومساعدة المدينة على استعادة حضورها التاريخي والثقافي بعد سنوات قاسية من الحرب.

في دمشق، يمتد خيط الذاكرة إلى الموصل، حيث سبق للإمارات أن سجّلت واحدة من أبرز مبادراتها في صون التراث العربي والإسلامي، عبر دعم مشروع «إحياء روح الموصل» بالشراكة مع منظمة اليونيسكو والحكومة العراقية. من الصعب شرح ذلك السوق بشكل صحيح دون الخوض في التفاصيل، لكنه يمكن تفسيره بعبارة واحدة: هذه المبادرات الإماراتية تؤكد على نهج ينظر إلى التراث باعتباره ذاكرة حية للأمة، كما تؤكد على نهج يؤول إلى بناء وتطوير وتحديث المجتمعات العربية والإسلامية بعد سنوات قاسية من الإرهاب والتطرف.

فيما يتعلق بالمبادرة الإماراتية لترميم الجامع الأموي في دمشق، فإن هذا المعمار استخدم تاريخياً كقلب لدمشق، وذاكرة مفتوحة على قرون من التاريخ والعمران والثقافة. الجامع الأموي هو أحد أبرز المعالم التاريخية والرمز الثقافية في الحضارة العربية والإسلامية. وقد تم ترميمه أو تجديده عدة مرات في الماضي





