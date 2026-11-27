الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهنئ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في دعمه لجهود مكافحة الفساد وتهريب النفط. المحكمة الاتحادية تبت في دستورية الإجراءات الإدارية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة دعمه لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة المركزية. جاءت هذه المواقف عبر منشور رسمي على منصة تروث سوشيال يوم الجمعة، حيث أشاد بتطبيق إجراءات صارمة للقضاء على الفساد الإداري والمالي في القطاع النفطي.

دعم أميركي واضح لسياسات الزيدي الإصلاحية

أعلن دونالد ترمب بوضوح تأييده لمحاولات علي الزيدي لضمان سيادة الدولة على كامل الأراضي العراقية، خاصة في المناطق الحدودية والنفطية. ركزت الرسالة على ضرورة إنهاء عمليات تهريب النفط غير القانوني التي كانت تتسبب في خسائر فادحة للموارد الوطنية.

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ولم يقتصر الدعم على الجانب الأمني فقط، بل امتد ليشمل جهود حصر السلاح بيد الدولة وحدها، مما يعكس رؤية أميركية موحدة حول ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة من خلال تقوية الهياكل السيادية للحكومة المركزية.

الإجراءات القضائية وإقالة المسؤولين المتورطين

في سياق موازٍ، أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتاريخ 24 نوفمبر مجموعة من القرارات الحاسمة التي شملت جوانب إدارية وأمنية وقضائية. جاءت هذه الإجراءات بناءً على تقرير مفصل من لجنة التحقيق الخاصة التي درست ملفات تهريب النفط المتهور عبر شركة نفط الشمال.

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ترتب على هذه التقارير إقالة عدة مسؤولين كبار في القوات المسلحة والوزارات المدنية، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية المبرمة مسبقًا. كما شملت القرارات الجديدة وضع ضوابط أكثر صرامة على المنافذ الحدودية والحقول النفطية الموجودة في إقليم كردستان لضمان عدم خروج أي براميل دون ترخيص.

ردود الفعل الكردسية والمحكمة الدستورية العليا

عقب صدور القرارات الإدارية، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بيانًا مشتركًا يدين الإجراءات الأحادية. وشدد القائدان على أن مثل هذه الخطوات لا تخدم الأمن القومي العراقي، مطالبين بالحوار بدلاً من التوجيه المنفرد الذي قد يزيد التوترات.

في تطور قانوني مهم، أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي. جاء هذا الحكم القضائي حاسمًا في تثبيت الشرعية الإدارية للملف النفطي، موضحًا أن الصلاحيات المخولة للرئيس تتوافق مع النصوص القانونية والدستورية العراقية السارية.

مبادرات الحوار الوطني لحل الأزمة الدستورية

لضمان استقرار طويل الأمد، أطلق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مبادرة رسمية لعقد حوار وطني واسع النطاق. كان من المقرر أن يبدأ هذا الحوار في الأول من ديسمبر بهدف حل الخلافات الدستورية المستعرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

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يهدف هذا الجهد القضائي السياسي إلى سد الفجوة بين الجانبين، وضمان تنفيذ القرارات النفطية بأقل قدر من الاحتكاك. يمثل هذا التاريخ نقطة تحول مهمة في السعي لتحقيق توافق سياسي يحفظ سيادة العراق ويوقف عمليات التهريب المستمرة عبر الحدود.