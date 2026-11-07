ترشيح رسمي لخلافة لاغارد رئيسا للبنك المركزي الأوروبي

رئاسة مجموعة اليورو تتلقى ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد، هما بابلو هيرنانديز دي كوس وكلاس نوت، في خطوة نحو تحديد القيادة النقدية الجديدة بحلول فبراير 2027.

تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين وشاملين لشغل منصب رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك عقب الإعلان الصريح عن عزم الرئيسة الحالية كريستين لاغارد الاستقالة من منصبتها القيادية بحلول السابع من فبراير لعام ألفين وسبعة وعشرين.

تفاصيل الترشيحين الرسميين والخبرة

يضم اللائحة الرسمية للمرشحين على هذا المنصب المصيري كل من الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، الذي يشغل حالياً منصب المحافظ السابق لبنك إسبانيا وكان رئيساً سابقاً لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وكذلك الهولندي كلاس نوت، الذي تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي ألفين وواحد عشر وألفين وخمسة وعشرين كعضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

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يُبرز المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس ملفاً غنياً بالخبرات الواسعة والمتميزة في مجالي السياسة النقدية والرقابة المالية، في حين يمتلك المرشح الهولندي كلاس نوت سجلاً حافلاً بتجربة طويلة ومستدامة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية عبر مسيرته المهنية المتشابكة مع الهيمنة التنظيمية للمجموعة.

جدول زمني للمناقشات والتقييمات

من المقرر أن يجتمع وزراء المالية المختصين بمنطقة اليورو في موعد محدد هو التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك بهدف إجراء مناقشات متعمقة وواسعة النطاق للترشيحين المطروحين، وتقييم دقيق لمسار الاختيار الأمثل والخطوات الإجرائية المقبلة نحو التعيين النهائي والرسمي للرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية المركزية.

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المراحل المؤسسية والإجراءات الأوروبية

وبمجرد اكتمال عملية مناقشة الترشيحات المقدمة من قبل رئاسة مجموعة اليورو، ستنتقل العملية برمتها إلى المراحل الرسمية والمؤسسية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بالضرورة تشاوراً مكثفاً ومستمراً مع البرلمان الأوروبي مع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لضمان التوافق الشامل.

وسيصدر المجلس الأوروبي القرار النهائي بشأن التعيين في ضوء النتائج المستخلصة من هذه التشاورات، وذلك تماماً وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة والمعلنة رسمياً، مما يضمن استدامة الاستقرار النقدي في المنطقة خلال الفترة الانتقالية الحساسة.