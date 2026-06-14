ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز إسكتلندا وتعادل المغرب والبرازيل

تصدر منتخب إسكتلندا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بعد الفوز على هايتي، بينما تعادل المغرب والبرازيل 1-1، ويتقدم المغرب بفضل عدد أقل من البطاقات الصفراء.

تصدر منتخب إسكتلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بهدف دون مقابل على منتخب هايتي الذي حل رابعا وأخيرا دون نقاط. وجاء المنتخب المغرب ي في المركز الثاني على حساب منتخب البرازيل الذي جاء ثالثا رغم انتهاء مباراتهما بالتعادل 1-1.

هذا التعادل قد يكون حاسما على صعيد الترتيب النهائي للمجموعة وبطاقات التأهل في نهاية هذا الدور من بطولة كأس العالم 2026. ويتقدم المنتخب المغربي في جدول ترتيب المجموعة الثالثة أمام البرازيل رغم التساوي بنقطة واحدة لكل منهما وذلك لامتلاك أسود الأطلس عددا أقل من البطاقات الصفراء حيث لم يتلق أي إنذارات خلال اللقاء رغم ارتكاب لاعبيه 14 مخالفة.

في حين حصل لاعبان من البرازيل هما روجر إيبانيز وكاسيميرو على بطاقتين صفراوين في الشوط الأول ما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استبدالهما بين الشوطين. ومع استمرار منافسات المجموعة تبدو حسابات الصدارة مفتوحة حيث قد يلعب فارق الأهداف أو البطاقات دورا حاسما في تحديد المتأهلين. فيما يلتقي المغرب مع إسكتلندا في الجولة المقبلة بينما يواجه منتخب البرازيل منتخب هايتي في اليوم نفسه.

ولم يكن هناك فائز بين منتخبي المغرب والبرازيل في القمة المنتظرة للمجموعة الثالثة حيث افتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر المهاجم إسماعيل صيباري في الدقيقة 21 من الشوط الأول قبل أن يرد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سريعا بهدف صاروخي في الدقيقة 32 من الشوط نفسه. وشهد الشوط الثاني تراجعا واضحا في الإيقاع مقارنة بالشوط الأول بعدما كثرت الأخطاء من الطرفين وتخللت المباراة بعض محاولات إهدار الوقت من جانب المنتخب المغربي ما ساهم في كسر نسق اللعب وإضعاف الإيقاع الهجومي لتنتهي المباراة بالتعادل ويكتفي المنتخبان بنقطة واحدة لكل منهما في مباراة تعد الأصعب لهما حتى الآن في المجموعة الثالثة.

أما مباراة إسكتلندا وهايتي فقد شهدت سيطرة واضحة للمنتخب الإسكتلندي الذي فرض أسلوبه منذ البداية ونجح في هز شباك الخصم بهدف وحيد سجله مهاجمه في الدقيقة 37. وواصل الإسكتلنديون ضغطهم في الشوط الثاني لكنهم لم يتمكنوا من زيادة الغلة بسبب تألق حارس مرمى هايتي. في المقابل اعتمد منتخب هايتي على الهجمات المرتدة لكنه فشل في تهديد مرمى إسكتلندا بجدية.

هذا الفوز يمنح إسكتلندا صدارة المجموعة بثلاث نقاط ومعدل أهداف جيد، بينما تبقى آمال هايتي ضئيلة في التأهل ما لم تحقق مفاجأة في المباريات المتبقية. وتشير التوقعات إلى أن مباراة المغرب وإسكتلندا ستكون حاسمة في تحديد صاحب الصدارة، خاصة مع تميز الفريقين دفاعيا وهجوميا. أما البرازيل فستسعى لاستعادة توازنها بعد التعادل المخيب أمام المغرب، وتحتاج إلى الفوز على هايتي لتحسين مركزها.

ويبقى فارق البطاقات الصفراء عقبة أمام البرازيل حيث أن لاعبيها حصلوا على إنذارين قد يؤثران على حسابات التأهل في حال تساوي النقاط مع المغرب. ومن المتوقع أن تشهد الجولة المقبلة إثارة كبيرة في المجموعة الثالثة التي لم تحسم بعد ملامح المتأهلين منها إلى الأدوار الإقصائية. وإجمالا أثبتت مباريات المجموعة الثالثة تقارب المستويات بين المنتخبات الأربعة حيث لم يحقق أي فريق فوزا كبيرا أو سيطرة مطلقة. وتعكس النتائج صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات ذات خبرات كروية مختلفة.

ومع بقاء ثلاث مباريات لكل فريق يبقى كل شيء ممكنا حتى النهاية، وقد تشهد الجولات الأخيرة تغييرات جذرية في الترتيب. الجماهير الكروية تترقب بحماس ما ستسفر عنه هذه المنافسات المثيرة التي تعد بمواصلة تقديم كرة قدم عالية الجودة





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إسكتلندا المغرب البرازيل كأس العالم 2026 تصفيات

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