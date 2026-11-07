ترامب يعلن ضربات على إيران وسط محاولة ديمقراطية لقطع التمويل

الرئيس ترامب يعلن ضربات محدودة على الدفاع الجوي الإيراني بينما يستعد الديمقراطيون لقطع التمويل الحكومي قبل يناير 2025 لمنع تصعيد الحرب.

أكد الرئيس دونالد ترامب في حديث مع الصحفيين مساء يوم الجمعة أن الجيش الأمريكي نفذ صباح يوم السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران ، مستهدفة أنظمة الدفاع الجوي لديها. وصف ترامب العملية العسكرية بأنها كانت محدودة النطاق وليس واسعة، مشيرا إلى أن المنشآت الدفاعية ال إيران ية الصغيرة التي بناها الخصم تم تدميرها بالكامل في غضون دقائق قليلة، مؤكدا أن الوقت الذي استغرقته العملية تراوح بين خمس ودقائق.

تفاصيل الضربات والتوقيت الزمني

جاءت هذه التصريحات العسكرية في وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية التي تقودها قطر، الهادفة إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الرئيس ترامب يفقد يوما بعد يوم الأدوات السياسية التي كان يعتمد عليها في المناورات، لا سيما بعد الخسارة المدوية التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهو الأمر الذي يقلص بشكل كبير فرص العودة إلى القتال المكثف.

ضغوط ديمقراطية لقطع التمويل

كشفت شبكة إن بي سي نقلا عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب بأن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل بشكل ملحوظ. نصحت المصادر الرئيس باتخاذ إجراء حاسم خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، وقبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله رسمياً. فقد أدت خسارة الأغلبية الجمهورية إلى تحويل تحركات الديمقراطيين إلى إجراءات جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد واسع لدى قطاع كبير من الأمريكيين، حيث بدأ المشرعون التقدميون حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد العسكري وربما فرض إغلاق للحكومة.

قيادة المعارضة وخطط الاندفاع

ألقَتْ صحيفة واشنطن صن الضوء على دور القيادة الديمقراطية في هذا الملف، متمثلة في السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا، مشبهةً هذه الجهود بمحاولات الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973. يذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل تتضمن إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضاً، مما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب بسبب استمرار سيطرتها الفعلية على الكونغرس حتى شهر يناير المقبل.

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خيارات الكونغرس والميزانية العسكرية

وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، أصبح بإمكانهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب، وإرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو قبول إغلاق الحكومة الاتحادية. صرح السيناتور فان هولن بأنه لا يعتزم التصويت لصالح أي تشريع يوفر تمويلاً لتأجيج الحرب في إيران، مشدداً على أن خيار الرئيس بين إغلاق الحكومة وشن حرب غير قانونية سيظل مسؤوليته الشخصية. كما أعرب النواب آدم سميث ورودزا ديلاورو والسيناتور الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع.

السيناريوهات الاقتصادية والسياسية القادمة

من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل، بينما سيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير. يتزامن ذلك مع نظرة الكونغرس الحالي في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل، الذي تضمنت صيغ سابقة تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران. يصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار حقيقي لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة. ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير قراراته غير المحسوبة على أسعار الطاقة العالمية.