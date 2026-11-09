تحليل سلوک الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمات السياسة الخارجية والداخلية، وكيف يعتمد تضحية المقربين لتحميلهم مسؤولية الفشل.

يفشل تماماً من يتخيل أن الهيكل النفسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطابق مع نموذج القائد الذي يدافع عن حلفائه أو الزملاء الذين اختارهم شخصياً لشغل أعلى المناصب الحكومية. يشير السجل التاريخي للرجل كمرجع دقيق وحقيقي إلى سلوك ثابت يظهر عند وقوع الأزمات أو الخسائر من أي نوع، حيث يقوم بالتضحية بأقرب الناس إليه مباشرةً.

آليات تحمل المسؤولية وتجنب اللوم

يستخدم ترامب أسلوب التضحية بالمقربين بهدف أساسي يتمثل في تحميلهم وحدهم مسؤولية أي فشل أو خسارة تحدث، حتى في حال كان هو المتسبب الأساسي وصاحب القرار المباشر في تلك الأحداث. لم يمارس الرجل أي عمل سياسي على أي مستوى طوال حياته، مما أدى إلى اعتياده على التصرف في شركته الخاصة وكأنها إرث مملوك له بشكل حصري.

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يتميز هذا النمط بالسلطة المنفردة في إصدار القرارات، حيث ينسب الرجل الفضل الأكبر والأوحد في أي نجاح يتحقق، بينما يلقي باللوم على مساعديه في حالات الفشل أو الخسائر المالية أو السياسية. بناءً على هذا المنطق الراسخ، لم يعترف ترامب يوماً بأي خطأ ارتكبه من أي نوع، كما أنه يرى نفسه دون سواه الوحيد القادر على إصدار قرارات صحيحة وناضجة.

سياق التطورات السياسية الأخيرة

في ظل الأحداث الجارية، وبعد تسجيل فشل في الانتخابات التشريعية وتعثر ملف إيران، بدأت تداول أخبار تشير إلى احتمالية التضحية بوزير الحرب ضمن هذه الدائرة. سبق أن تمت التضحية سابقاً برئيسة موظفي البيت الأبيض، مما يعزز الفهم السابق لآليات التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها الحكم.

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تؤكد هذه التحركات والقرارات المتتالية على نمط متكرر في الإدارة السياسية، حيث يتم عزل المسؤولين المقربين لتجنب المساءلة المباشرة. يمثل هذا النهج تحدياً واضحاً في فهم ديناميكيات القيادة لدى ترامب، وكيف يتعامل مع النتائج العكسية لقراراته الاستراتيجية.

تداعيات هذا النمط على الاستقرار

يعكس هذا السلوك نظرة متكاملة لطبيعة العلاقات داخل الإدارات الحكومية التي يقودها ترامب، حيث يغلب الطابع الفرداني على اتخاذ القرارات. يستمر هذا الاتجاه في إثارة الجدل والنقاش حول ملامح الإدارة الحالية وتأثيرها على الاستقرار المؤسسي.