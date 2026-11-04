ترامف يقر بتأثير حرب إيران على هزيمة الجمهوريين ويتخذ مواقف ثابتة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بتأثير الحرب على إيران في هزيمة الحزب الجمهوري لكنه يصر على صحّة القرار ويتعهد بالتعاون أو استخدام الفيتو مع الديمقراطيين.

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً بأن الحرب التي شنها على إيران ساهمت بشكل مباشر في الخسائر الواسعة التي تعرض لها الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

جاء هذا الاعتراف في مقابلة هاتفية مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد صدور النتائج الأولية، حيث أكد ترامب أن إيران كانت جزءاً من المعادلة السياسية التي أثرت في أداء الحزب.

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ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي بشكل قاطع اعتبار هذه النتائج حكماً شعبياً رافضاً لسياساته، مشدداً على أنه لا يشعر بالندم على قرار شن الحرب ضد إيران على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الواسعة.

وأشار ترامب إلى أنه رغم تراجع شعبيته خلال الأشهر الماضية وصعوبات مواجهة الحرب، فإنه كان سيكرر قراره مجدداً لأنه يراه القرار الصحيح تماماً في تلك الظروف.

أسباب الهزيمة وارتفاع أسعار الوقود

عزا ترامب الهزيمة الانتخابية إلى عدة عوامل، بدءاً من ارتفاع أسعار الوقود التي شكلت العبء السياسي الأكبر على الجمهوريين أكثر من الحرب نفسها.

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وأوضح أن تداعيات الصراع أدت إلى ارتفاع تكاليف النفط، مما ترتب عليه زيادة حادة وملموسة في أسعار البنزين والديزل، مما أثار استياء الناخبين الأمريكيين بشكل كبير.

كما أشار إلى أن غيابه الشخصي عن بطاقات الاقتراع في السباق الانتخابي كان العامل الأبرز في الخسارة، معتبراً أن هذه كانت لحظة معينة لم يكن هو طرفاً مباشراً فيها.

ولم يربط ترامب بين الخسائر الانتخابية والاستياء من أدائه الاقتصادي أو المزاعم المتعلقة بالفساد داخل إدارته، مؤكداً عدم ندمه على عدم تخصيص مساحة أكبر للحديث عن الاقتصاد خلال حملته.

نقاط ضعف المرشحين والولاءات الحزبية

حمّل ترامب بعض المرشحين الجمهوريين جزءاً من مسؤولية النتائج السيئة، معتبراً أن العديد منهم لم يتمكنوا من إقناع الناخبين رغم الدعم الكبير الذي قدمه لهم الحزب.

وأكد أن بعض المرشحين لديهم عيوب واضحة لم تجعلهم مقبولين لدى الجمهور، مشيراً إلى وجود حدود لما يمكن للرئيس فعله لضمان فوزهم.

وذكر أن مرشحين مثل الذين خسروا في ولايات تعد معاقل تقليدية للحزب الجمهوري، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس، واجهوا صعوبات في الحشد.

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وتكشف هذه التصريحات عن ثلاث تفسيرات رئيسية قدمها ترامب للهزيمة، وهي التداعيات الاقتصادية للحرب، وغيابه الشخصي، ونقاط الضعف لدى المرشحين، دون اعتبار النتائج مؤشراً على تغيير مسار إدارته.

استقرار الفريق الحكومي والعلاقات مع الديمقراطيين

على الرغم من الخسائر، أكد ترامب أنه لا يعتزم إجراء أي تغييرات في فريقه الحكومي، مجدداً ثقته الكاملة بوزير الدفاع بيت هيغسيث.

وأشاد ترامب بأداء وزير الدفاع خلال الجهود الحربية ضد إيران، واصفاً إياه بأنه أدى عمله بشكل "رائع بالفعل" ومستحق للبقاء في منصبه.

كما امتنع الرئيس الأمريكي عن التشكيك في نزاهة النتائج الانتخابية، وأبدى استعداده الصريح للتعاون مع الديمقراطيين في المرحلة المقبلة من العمل السياسي.

وتلوح ترامب باستخدام صلاحياته الدستورية، متوعداً باستخدام حق النقض "الفيتو" عند الضرورة إذا تعثرت العلاقة بين الطرفين، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم التفاهم بشكل جيد.

وختماً، شدد ترامب على أنه إذا لم يحدث التفاهم، فسيكون الجانبان شديدي الحزم مع بعضهما البعض، موضحاً أن هكذا تسير الأمور السياسية أحياناً.