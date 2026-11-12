ترامب يهاجم الديمقراطيين والشيوخ بعد هزائمه الانتخابية في نوفمبر

دونالد ترامب ينصب حملة ضد الديمقراطيين والشيوخ الجمهوريين بعد سيطرتهم على الكونغرس، مهدداً بالمكسيك وضامناً بنقاء نواياه وسط تحقيقات anticipated.

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسلة هجمات لفظية حادة فور نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر، في مشهد يعكس استعداده لمواجهات سياسية قادمة. فقد خسر الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، حيث انتزع الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ تتجاوز 54 مقعداً، وأعادوا السيطرة على البيت الحكومي في تكساس بفوز جين هينوخوسا على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.

حملة تضخيم الفساد والانتقام من الخصوم

يُصنف ترامب الحزب الديمقراطي على أنه "واحدة من أكثر مجموعات القادة والسياسيين فساداً وعداءً لأمريكا"، في محاولة لردع التحقيقات المرتقبة في تضخم ثروته وعائلته عند انعقاد الكونجرس في يناير. ويؤكد ترامب أنه لا يتقاضى راتباً رئاسياً كدليل على نزاهته، في ادعاء يتناقض مع سجل تاريخي يضم هربرت هوفر وجون كينيدي كسابقين في هذا التبرع.

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يتهم ترامب خصومه بمحاولة صرف الأنظار عن ما يسميه "الفساد الهائل" في الولايات الزرقاء مثل مينيسوتا وكاليفورنيا، مدعياً أن الديمقراطيين يسرقون مليارات الدولارات شهرياً. وقد وجه رسالة إلى النائب روبرت جارسيا يحذر فيها من أن تحقيقات الكونغرس قد ترقى إلى مستوى "الإجرام الصارخ"، في نبرة قانونية تهدف إلى تهجير التهم لخصومه.

استخدام نائب الرئيس كسلاح مالي وسياسي

كلف ترامب نائبه جيه دي فانس بمهام رقابية مكثفة تستهدف "الفساد الهائل والجرائم" في الولايات والمدن الديمقراطية، مستنداً إلى أمر تنفيذي صدر في مارس لتشكيل فريق وطني للتحقيق في برامج الرعاية الاجتماعية. وتركز هذه الجهود على اتهام الولايات الديمقراطية بالتقصير في مكافحة الاحتيال، مما أدى إلى冻结 مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج ميديكيد في كاليفورنيا.

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يُظهر هذا التحرك أن ترامب يستخدم الأدوات التنفيذية والسياسية كرد فعل استباقي على فقدان السيطرة التشريعية، حيث يربط بين ملف الولايات الزرقاء وجهود الكونغرس الرقابية. ويرى منتقدو الإدارة في هذه الإجراءات عقاباً سياسياً للولايات التي يديرها خصوم الرئيس، مستغلين تفويضاً رئاسياً واسعاً لمراقبة إنفاق الأموال العامة.

نقد داخلي للشيوخ الجمهوريين وإخفاق القوانين

وجّه ترامب لوماً شديداً لمجلس الشيوخ الجمهوري لكونه "المكان الذي تُموت فيه الأمور"، محملاً إياهم مسؤولية الخسارة الانتخابية وعدم إقرار قانون "أنقذوا أمريكا" الذي يفرض إثبات الهوية. وقد أقرّ المجلس النواب هذا القانون في فبراير بأغلبية 218 صوتاً، لكنه تعثّر وأُسقط في يونيو رغم تصنيفه كأولوية أولى لترامب.

وصف ترامب امتناع الشيوخ عن إلغاء قاعدة التعطيل بـ"أعظم الأخطاء في التاريخ السياسي"، متنبئاً بأن الديمقراطيين سيعمدون إلى تطبيق هذه الآلية. كما انتقد زعيم الجمهوريون جون ثون على قيادته الأقلية في وقت يتوقع فيه ترامب تصعيداً ديمقراطياً حاداً، في محاولة لإعادة ضبط أسلحة الحزب الداخلي.

تهديدات جمركية ومواجهة حدودية مع المكسيك

في الجبهة الخارجية، وصف ترامب تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية بأنه "غزو" قادم مع الخسارة الانتخابية، مهدداً بفرض رسوم جمركية مضاعفة على المكسيك فوراً. وقد شهدت السادس من نوفمبر عبور قافلة تضم ما بين 900 و1000 مهاجر من هندوراس، في ثالث عملية منذ سبتمبر، مما زاد من حدة التوترات.

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أبلغ ترامب الحاكم الجديد لتكساس جين هينوخوسا بموقفه الحازم، في إشارة واضحة إلى صدام وشيك بين الحكومة الفيدرالية والولاية الحدودية الأكثر تأثيراً. وتؤكد هذه التصريحات أن ترامب يخطط لاستخدام الضغط الاقتصادي والأمني كأدوات سياسية للرد على الهزائم التي مني بها حزبه في المعركة الانتخابية.