نظم دونالد ترامب في عيد ميلاده الثمانين حدثاً رياضياً غير مسبوق في حديقة البيت الأبيض، مستضيفاً مباريات الفنون القتالية المختلطة كجزء من احتفالات استقلال الولايات المتحدة الـ250، رغم الانتقادات التي واجهت تكلفة الضخمة وتوقيته amidst توترات اقتصادية وسياسية.

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب عيد ميلاد ه الثمانين في حدث استثنائي جمع بين الرياضة والسياسة، حيث استضاف في حديقة البيت الأبيض مباريات الفنون القتالية المختلطة ( يو إف سي ) تحت عنوان "فريدوم 250"، كجزء من احتفالات الذكرى المئوية الثانية والخمسين ل استقلال الولايات المتحدة .

تم تركيب حلبة خاصة على شكلثماني الأضلاع تعرف باسم "الأوكتاغون" في الحديقة الجنوبية التاريخية، وتسع لما يزيد على أربعة آلاف متفرج، بينما خصصت مساحة في ناشونال مول تتسع لنحو 125 ألف شخص لمشاهدة العرض على شاشات عملاقة. شارك في النزالات vier عشر من نجوم الرياضة القتالية، من بينهم دييغو لوبيز وستيف غارسيا، ووصف المشارك مايكل تشاندلر الحدث بأنه "أكبر حدث قتالي في تاريخ الرياضات القتالية".

كما رافق النزالات عروض موسيقية عسكرية، وعرض جوي، وقفز بالمظلات، واختتمت الفعاليات بعرض للألعاب النارية استمر عشر دقائق. كان الحدث مكلفاً للغاية، حيث بلغت تكلفته حوالي 60 مليون دولار، وتزامن مع دخول ترامب عقده التاسع، مما أثار جدلاً واسعاً حول ملاءمة استخدام البيت الأبيض ومالية عامة لهذا النوع من الأحداث. انتقد معارضون الحدث باعتباره غير لائق في ظل التوترات مع إيران والاقتصاد المتعثر، ودافع ترامب عن المباريات ووصفها بأنها عرض فريد، مؤكداً أن الحدث "سيُعجب الجميع حقاً".

كما نفى كريغ بوساري، كبير مسؤولي المحتوى في يو إف سي، أي خلط بين الرياضة والسياسة، قائلاً إن الحدث represents "فرصة لا تصدق للاحتفال بهذا البلد ورياضيينا". نجح ترامب في ت汝 a legal challenge حيث رفض قاضٍ أمريكي الجمعة طلباً من سكان محليين لوقف الحدث بدعوى أنه يقوم على الفساد.

يعكس الحدث استمرار ترامب في استخدام الرئاسة كمنصة للإثارة والاستعراض، وفقاً لبيتر لوج، مدير كلية الإعلام بجامعة جورج واشنطن، الذي قال إن ترامب "يتعامل مع الرئاسة كما كان يتعامل مع مسيرته المهنية السابقة، عرض ضخم مبهر"





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