ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولاي وتهديدات لإيران بقصف قوي مع السعي لاتفاق

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن إسرائيل ما كانت لتوجد لولاه، وهدد إيران بقصف قوي لدفع الثمن، مع الإشارة إلى قرب التوصل لاتفاق. وأكد مسؤول أمريكي أن الضربات الأخيرة كانت محسوبة لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً.

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع قناة كان ال إسرائيل ية بأن إسرائيل ما كانت لتوجد لولاه، مؤكداً أن إدارته حققت تقدماً ممتازاً في مواجهة إيران .

وأضاف ترامب أن إيران عطلت محادثات الاتفاق لفترة طويلة جداً، وسيتعين عليها الآن دفع الثمن. وعندما سئل عن معنى الثمن، قال ترامب: سنضربهم بقوة، لقد ضربناهم بقوة أمس وسنضربهم مرة أخرى اليوم. وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى صفقة ناجحة، مشيراً إلى أنهم قريبون جداً من اتفاق.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس أن الضربات التي نُفذت مساء الثلاثاء كانت تهدف إلى استعادة أوراق الضغط الأمريكية، مع الحرص على أن تكون محسوبة لتجنب سقوط قتلى ولإبقاء باب التفاوض مفتوحاً. وأشار الموقع إلى أن مبعوثي ترامب والوسطاء الإقليميين لا يزالون يعملون على إنقاذ المفاوضات، لكن تصريحات ترامب الأخيرة قد تشير إلى نفاد صبره. وفي سياق متصل، أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعاً حول دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل وإيران.

فترامب الذي كان معروفاً بسياساته المتشددة تجاه إيران، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية، يبدو أنه يحاول الآن تغيير النهج عبر التهديد والتفاوض في آن واحد. وهذا التناقض في التصريحات يخلق حالة من عدم اليقين حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، وقد يؤثر على الاستقرار الإقليمي.

ويرى محللون أن تهديدات ترامب قد تكون جزءاً من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى الضغط على إيران لقبول شروط أمريكية أكثر صرامة، في حين أن حرصه على عدم إغلاق باب التفاوض يظهر رغبة في تجنب تصعيد عسكري شامل. من جهة أخرى، تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة، خاصة بعد ضربات أمريكية سابقة على مواقع إيرانية في سوريا والعراق.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس استمرار سياسة الضغط القصوى التي انتهجها خلال فترة رئاسته، والتي تهدف إلى تقليص نفوذ إيران في المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستؤدي هذه التصريحات إلى تغيير في موقف إيران من المفاوضات؟ أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

ويبدو أن هناك انقساماً في الرأي العام الأمريكي حول هذه السياسة، حيث يرى البعض أنها تحمي مصالح إسرائيل وتحد من طموحات إيران النووية، بينما يرى آخرون أنها تزيد من التوتر وتعرض المنطقة لخطر حرب مدمرة. ومع ذلك، يبقى الهدف المعلن للإدارة الأمريكية هو التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع الحفاظ على أمن إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وفي هذا الإطار، يقوم المبعوثون الأمريكيون بجولات مكوكية بين الدول المعنية لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن التصريحات المتناقضة تعقد الجهود وتجعل النتائج غير مضمونة





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