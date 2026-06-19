زيارة غير تقليدية للرئيس الأمريكي للمنتجع الرئاسي في ماريلاند، تتضمن اجتماعات سياسية لتنسيق سياسات عالمية، وتأتي بعد إلغاء محادثات سويسرية مع إيران، في انتظار صفقة نهائية لضمان هدنة طويلة والاستقرار في الشرق الأوسط.

ترامب يخطط لزيارة نادرة إلى كامب ديفيد في بداية الأسبوع المقبل وفي هذه الزيارة التي تأتي بعد رحيله من الدستور الأمريكي عام الماضي، يسعى الرئيس الأمريكي إلى استعادة مسار التعاون مع إيران في مجال النزاعات الإقليمية والاقتصادية، مع تبادل سياسات واستراتيجيات مع المنتجع الرئاسي المخصص للزعماء في ولاية ماريلاند.

الزيارة المقررة تتضمن أنشطة متعددة تشمل اجتماعات سياسية على المستوى الداخلي ولقاءات تخص تنسيق السياسات الدولية، كما تخطط للتزام الرئيس بعقد اجتماع مع كبار المستشارين العسكريين وأمنيين، مع توقيع مذكرة بتنسيق إجراءات القضايا الجارية في الشرق الأوسط. تتزامن هذا الاجتماع مع عطلة نهاية الأسبوع التي يصحبها الأسرة في هذه الفترة، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الجوار.

يأتي هذا الاهتمام بعد إلغاء اللقاءات المتوقعة في سويسرا التي كانت تركز على التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، وهو القرار الذي جاء بفعل تصاعد التوترات نجم عن حوادث في لبنان. تسعد اللجنة الدبلوماسية الأمريكية التي تتبع للبيت الأبيض بوحدات على وضعيان منذ، وهو ما يضيف حدة على جهد المجتمع الدولي للمحافظة على سلامة مضيق هرمز ومحاور الملاحة العالمية.

كما حث الرئيس ترامب الأمة على التكاتف إلى جانب موقف واضح حول معاملته للإرادة المحلية في إيران، ويؤكد الالتزام بالتغلب على أي عدوانية دون إعطاء أي مؤازرة. وفي سياق كثيفة السياسية، تخلت الإدارة عن زيارة ممكنة في شهر مايو، لتتمال في البيت الأبيض بسبب توقعات سوء الطقس. وهذا يظهر الاتجاه الذاتي حيث يفضّل بعض رؤساء أمريكا المنتجع لتأمين جلسات دبلوماسية دون عوائق جغرافية.

يعكس ذلك حرص ترامب على المحافظة على مسار سياسة الإسقاط العميق بشكل يتفق مع الأمثال الأخيرة وتطلعات العائد للفصل الطويل. أخيراً يطمئن الزعماء حول كلية سياسات الخارجية، في حين يتطلع إلى أن تفتح الاتفاقية المستقبلية الناقصة وفشل الجهود الأخرى في التوصل إلى حل دائم يودّ المجتمع الدولي ليعالج جوانب متعلقة بدرجة الأزمة الحالية. وعلى الرغم من صعوبة التوصل لاتفاق نهائي، يضمن ترامب رحلتاً جديدة مع كامب ديفيد تهدف لإعادة تأكيد توجيه الرياح السياسية لسياستنا القادمة.

التنويه بعد مسافة قصيرة من اتخاذ إجراءات خاطئة في دول أخرى مخلي هذه سيام رئيسية لعناصرٍ لتثبيت صيغة نهاية ممتازة في التأثير العالمي





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