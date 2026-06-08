ترامب يتوسط بين إيران وإسرائيل لوقف القتال بعد تصعيد عسكري كبير

بعد تدخل الرئيس الأمريكي، أعلنت إيران وإسرائيل وقف هجماتهما المتبادلة، فيما حذرت الأطراف من عودة العنف وإصدار تهديدات بالضربات القوية إذا استأنفت أي من الجانبين القتال.

أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة ال إيران ية أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل توقفت، مؤكدةً أن أي استئناف للهجمات من جانب تل أبيب سيستدعي ردوداً أشد. جاء هذا الإعلان بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي دعا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من أن استمرار "الجهل والغباء" سيعرقل مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران يتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ من الشك الشديد، وأن ما تقوم به إسرائيل في لبنان، حتى وإن كان بموافقة الولايات المتحدة، يسعى إلى إفساد الجهود الدبلوماسية. بعد ساعات من أقوى تصعيد عسكري منذ إعلان الهدنة في إبريل الماضي، توقفت الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة تلفزيونية إن "النيران تم احتواؤها على هذه الجبهة"، مؤكدًا أن تل أبيب ستحافظ على موقف حذر وتوجه تحذيراً لطهران بأنه إذا عادت الهجمات إلى لبنان فسوف تشن "ضربات قوية". كما نقلت قناة "12" الإسرائيلية أن طلب ترامب جاء أساساً لتفادي تحوّل النزاع إلى حرب شاملة، وأنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو لطمأنته من أن الولايات المتحدة ستظل تدعم إسرائيل دون التدخل العسكري المباشر.

ترامب نشر على منصته "تروث سوشيال" رسالة تحث الطرفين على وقف القتال وتؤكد أن المفاوضات النهائية للسلام لا تزال جارية، مشدداً أن الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي مقابلة مع قناة "12" الإسرائيلية، حذر ترامب نتنياهو من أن تبقى تل أبيب وحيدة إذا ما تحول التصعيد إلى حرب شاملة، داعياً إلى تقليل حدة الرد الإسرائيلي على طهران.

من جانبه، نفى مسؤول أمريكي من شبكة "سي إن بي سي نيوز" مشاركة القوات الأمريكية في هجمات إسرائيل على إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أوامر لأي عمليات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية. وفي خضم ذلك، شدد المسؤولون الإيرانيون على أن هجمات إسرائيل على بنية تحتية طاقية في حيفا هي "لعبة خطرة"، وأن الرد سيستهدف منشآت مماثلة في المستقبل. (وكالات





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران إسرائيل ترامب وقف إطلاق النار المفاوضات

United States Latest News, United States Headlines