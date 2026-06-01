ترامب يتوقع اتفاقاً مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع طهران لتمديد وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أنه أجرى محادثات مع حزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار وأن أي سلام مع إيران سيتفوق على النصر العسكري. كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم قد تُعتمد الأسبوع القادم بعد استكمال بعض البنود.

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي خلال الأسبوع القادم.

وجّه الرئيس كلمته إلى المتابعين موضحًا أن هناك "خللًا بسيطًا" وقع مؤخرًا، لكنه تمكّن من تداركه بسرعة فائقة، وهو ما أشار إليه بأنه "كما لاحظتم على الأرجح في وقت سابق". وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر المتصاعد بعد سلسلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أدت إلى تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح ترامب أنه أجرى محادثات مباشرة مع قياديي الجانبين المتنازعين، حيث قال إنه "تحدث مع حزب الله وقال لا إطلاق نار"، وكذلك "تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال لا إطلاق نار". وأكد أن كلا الطرفين استجابا للنداء وتوقّفا عن تبادل القذائف، وهو ما أبلغ عنه كخطوة إيجابية تمهيدًا لتسوية أوسع.

أضاف الرئيس أن أي اتفاق سلام محتمل مع إيران سيكون "أفضل بكثير من أي نصر عسكري"، معتبرًا أن الصراع لا يمكن حله بالقوة وحدها، لأن "توجد عداءً هائلًا بالفعل" بين الجانبين وأن الوصول إلى تفاهم يتطلب تجاوز العوائق التاريخية والسياسية. فيما يتعلق بالخطوات العملية لإنهاء مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، صرح ترامب أنه يتوقع إتمامها "الأسبوع المقبل"، لكنه أكد أنه لم يوقع عليها بعد بسبب الحاجة إلى إبرام بعض النقاط الإضافية.

وأضاف أن الجهود مستمرة لضمان تحقيق جميع الشروط المطلوبة قبل إضفاء الصفة الرسمية على الاتفاق. يجسد هذا التصريح تطلع الإدارة الأمريكية إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وتعزيز استقرار الملاحة البحرية عبر المضيق الحيوي، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وعلى أمل أن يسهم ذلك في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط





