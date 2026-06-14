ترامب يطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان ويشير إلى اتفاق سلام محتمل مع إيران

الرئيس الأمريكي يدعو إلى عدم شن أي هجمات إسرائيلية داخل لبنان بعد غارة جنوب بيروت، ويؤكد قرب إبرام اتفاق سلام مع إيران يشمل لبنان، مشدداً على ضرورة التراجع عن أي أعمال عدائية من جميع الأطراف.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" أنه لا يجوز أن تشن إسرائيل أي هجمات جديدة داخل أراضي لبنان ، وذلك بعد ارتكاب غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وقد شدد ترامب على أن الوقت مناسب لإبرام اتفاق سلام مع إيران، وأشار إلى أن العملية الجارية قد تقرب المنطقة من مرحلة سلام طويلة الأمد، مطالباً جميع الأطراف بالامتناع عن أي تصعيد عسكري. وأضاف الرئيس أن "الهجوم الذي وقع هذا الصباح كان محدوداً وغير ذي أهمية، ولم يتسبب في أي خسائر بشرية، ولا يجوز أن يعرقل مسار التفاوض المهم الذي نقترب منه".

في سياق متصل، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت رداً على هجمات سابقة ينسبها إلى حزب الله، وأن الهدف الأساسي هو ردع أي استهداف محتمل للمدن الإسرائيلية من قبل الفصائل اللبنانية. وأكد المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، أن أي هجوم ضد التجمعات السكانية في شمال إسرائيل سيفرض ردًا مماثلاً على الضاحية الجنوبية لبيروت.

يأتي هذا التصعيد في وقت يتزامن مع تصريحات واشنطن التي تفيد بأن اتفاقاً سلاماً مع طهران من المتوقع أن يُوقع يوم الأحد، ساعيًا إلى إنهاء الصراع المستمر في الشرق الأوسط، في حين تُصرّ طهران على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ككل. المصادر الإسرائيلية أفادت بأن القيادة الوسطى الأمريكية تم إبلاغها بعملية الضربة قبل تنفيذها، مما يدل على تنسيق عسكري واستخباراتي بين الجنديين.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ترامب إلى ضرورة الوقوف عن أي أعمال عدائية من أي طرف، سواء من إسرائيل أو من حزب الله، مؤكدًا أن "هذه قد تكون بداية سلام جميل، فلا تفسدوه". كما شدد على أن جميع الأطراف يجب أن تنسحب من أي أعمال عنف، وأن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر لضمان استقرار وأمان المنطقة، مع الإشارة إلى أن الاتفاق المحتمل مع إيران سيشمل تدابير لضمان سلام لبنان وإعادة بناء الثقة بين الجيران





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