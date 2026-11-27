الرئيس ترامب يؤيد خطوات بغداد لوقف تهريب النفط في كردستان، بينما تخسر البلاد 100 مليار دولار. المحكمة العليا تدعم نشر القوات الاتحادية على الحدود.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الصريح للجهود الرامية إلى تطبيق القانون في العراق، وتحديداً الخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي لضمان السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية. جاء هذا الموقف في رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية تقف خلف سياسة بغداد في استعادة السيادة على حقول النفط والمنافذ الحدودية.

ترامد يؤيد وقف تهريب النفط العراقي

نشر دونالد ترامب منشوراً على منصة تروث سوشيال عبر فيه عن تأييده الكامل لمساعي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تدعم جهود بسط سلطة الدولة في كافة أرجاء العراق، مع التركيز المباشر على وقف تهريب النفط العراقي والقضاء على الفساد المنتشر. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة حصراً، مما يعكس موقفاً أمريكياً واضحاً يدعم سيادة بغداد المركزية.

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خسائر اقتصادية وحقوقية تصل لمئة مليار دولار

يأتي هذا الدعم الأمريكي تزامناً مع تصريحات رسمية من الحكومة العراقية تشير إلى أبعاد قانونية واقتصادية ضخمة للتحرك الحالي. صرح حيدر العبودي، الناطق باسم الحكومة، بأن أي تصدير للنفط الخام يتم بعيداً عن شركة تسويق النفط الحكومية المعروفة بـ سومو، يُعتبر تهريباً غير قانوني، خاصة إذا لم تدخل إيراداته في خزينة الدولة.

كشف العبودي عن أرقام صادمة بشأن حجم الخسائر التي تحملتها البلاد على مر السنين. أشار الناطق الرسمي إلى أن العراق خسر ما يقدر بنحو مئة مليار دولار نتيجة عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام ألفين وثمانية حتى عام ألفين وخمسة وعشرين. هذه الأرقام تثبت حجم الضرر الاقتصادي المباشر الذي تعانيه الميزانية العامة.

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قرارات قضائية وإغلاق الحدود الدولية

في خطوة تنفيذية ملموسة، أغلق العراق أمس منفذين حدوديين رئيسيين في إقليم كردستان، أحدهما يمتد نحو سوريا والآخر نحو إيران. جاء هذا الإغلاق بناءً على أوامر مباشرة من علي الزيدي للسلطات الاتحادية بتولي السيطرة على المنافذ التي كانت تديرها حكومة الإقليم شبه المستقل. هذا القرار جاء بعد حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قضى بأن للحكومة المركزية الحق في نشر قوات لتأمين الحدود الدولية، بما في تلك الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان.

يبدو أن قرار المحكمة الاتحادية يمثل انتصاراً قانونياً وسياسياً لصالح الزيدي في صراعه مع الأكراد حول السيطرة على الحدود. على الأرض، تظاهر آلاف الأكراد يوم الخميس الماضي احتجاجاً على إجراءات الزيدي الرامية إلى وضع حقول النفط تحت السيطرة الاتحادية المباشرة. كما استياءً من نشر قوات اتحادية على الحدود الدولية للإقليم، مما يعكس التوترات المستمرة بين المركز والأقاليم.

المواقف المتباينة وردود الفعل العسكرية

رفضت حكومة إقليم كردستان ما وصفته بالتهديدات والبيانات ذات اللغة العسكرية الصادرة عن المتحدث باسم الجيش العراقي. أكدت حكومة الإقليم أنها تعمل مع السلطات الاتحادية لمكافحة الفساد، ودعت إلى وضع حد نهائي لتهريب النفط في أنحاء العراق، متحدية بذلك التفسيرات العسكرية للخطوات الأخيرة. ورغم أن العلاقات بين بغداد والأكراد كانت متوترة بشدة، لا سيما حول السيطرة على النفط والمال والأراضي، إلا أنها شهدت هدوءاً نسبياً في الآونة الأخيرة قبل تصاعدها الحالي.

في سياق أوسع، يخوض الزيدي مواجهة رئيسية أخرى بعد أن أمر القوات بالاستعداد لدخول مدينة جرف الصقر في وادي الفرات جنوبي بغداد. بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الحدود العراقية عملية استطلاع وتفتيش واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، على الشريط الحدودي مع إيران. شملت العملية منطقة نفط خانة في إطار جهود تعزيز الأمن وحماية الحدود الدولية، مؤكدة أن المعركة تستهدف التهريب والفساد والعبث بثروات البلاد دون انتقائية أو استثناء لمكون أو قومية.