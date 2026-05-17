ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفياً ملف إيران وخيارات التعامل معه، وتنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي وسط توتر مضيق هرمز والهدنة

ترامب ونتنياهو بحثا هاتفياً ملف إيران وخيارات التعامل معه، مع استعداد لكل السيناريوهات وتنسيق عسكري أمريكي إسرائيلي وسط توتر مضيق هرمز والهدنة. وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد الوضع المتعلق بإيران. وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق أنه يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. وقال نتنياهو: أعيننا مفتوحة تجاه إيران. سأتحدث اليوم، كما أفعل كل بضعة أيام، مع صديقنا الرئيس دونالد ترامب. سأسمع انطباعات عن زيارته إلى الصين، وربما أيضاً أموراً أخرى. بالتأكيد هناك العديد من الخيارات، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات. والخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين بحثوا خلال الأسبوع المنصرم، سيناريوهات استئناف المواجهة مع إيران، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يحسم ترامب، موقفه من مستقبل الحرب عقب عودته من الصين. وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، فرضت واشنطن منذ 13 إبريل/ نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 إبريل، والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من شهر من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.مقتل عامل هندي في هجوم بمسيرات على روسيا

