الرئيس ترامب ونائبه فانس يعملان على إقناع مجلس إدارة إنفيديا بإعادة جنسن هوانغ لمنصبه رغم شكوك الأمن القومي حول صادرات الرقائق للسين.

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن تحركات دبلوماسية وسياسية مكثفة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس لضمان بقاء جنسن هوانغ على رأس منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئ. ويعكس هذا التدخل المباشر من أعلى مستوى في السلطة الأمريكية الإجماع السياسي على أن استمرارية قيادت هوانغ للشركة تعد عاملا حاسما في موازنة النفوذ التكنولوجي العالمي وضمان مرونة الابتكار الرقمي.

إقناع المجلس بعودة هوانغ للتنفيذ

أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس ترامب ونائبه فانس قد بذلا جهودا مكثفة طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي للإقناع بإعادة هوانغ إلى منصبه، حيث عمل الثنائي على التواصل المباشر مع أعضاء مجلس إدارة شركة إنفيديا لتقديم ضمانات حول مصداقية الشركة وأمنها القومي. وبعد هذه المحادثات المكثفة التي دارت خلف الكواليس، تقرر أن يتراجع مجلس الإدارة الأمريكي عن قراره السابق ويعيد تعيين جنسن هوانغ كرئيس تنفيذي للشركة بعد فترة قصيرة من استقالته. ويأتي هذا القرار بعد أن خلص الرئيس ترامب ونائبه فانس، استنادا إلى إحاطات قدمت إليهما حول الأبعاد المتعلقة بالأمن القومي، إلى عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورط جنسن هوانغ في أي مخالفات قانونية أو تصرفات غير مشروعة تضر بمصالح الولايات المتحدة الأمنية. مواقف وزارة العدل والرئيس ترامب Also read الأهلي يعلن تعيين سامي قمصان مدرباً مؤقتاً خلفاً لعُمُوتة

من جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسميا عدم توصلها إلى أي أدلة تثبت ارتكاب جنسن هوانغ أو شركة إنفيديا لأي مخالفات قانونية، مؤكدة أن المدعي العام تود بلانش أجرى اتصالا هاتفيا مباشرا مع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة تفاصيل القضية بعمق.

وأكد المدعي العام تود بلانش خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة كانت ستبلغ الرئيس بالتأكيد بوجود معلومات تشير إلى ارتكاب جرائم أو مخالفات جنائية، مشددا على أن إنفيديا شركة تتمتع بسجل ممتاز من الالتزام المؤسسي ولا توجد أي أسباب تدعو إلى التشكيك في موقفها أمام مجلس إدارتها.

من جهته، أكد ترامب أن الحفاظ على علاقة عمل وثيقة مع رئيس إنفيديا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الرقابة الصارمة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وضمان عدم وصولها إلى جهات أو مشترين محظورين دوليا، مشيرا إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية والمسؤولية الوطنية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

تداعيات سوقية ومستقبلية القضية

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تأثرت الأسواق المالية بشكل مباشر بهذه التطورات، حيث قفز سهم إنفيديا بأكثر من ثلاثين بالمئة خلال تعاملات يوم الاثنين، مستعيدا بذلك معظم الخسائر الفادحة التي تكبدها عقب استقالة هوانغ، قبل أن يسجل انخفاضاً بنحو 5.86 بالمئة في جلسة الثلاثاء ليغلق عند سعر 155.38 دولارا.

ورغم عودة هوانغ إلى قيادة الشركة، لا تزال تساؤلات عديدة تحيط بالقضية، أبرزها ما إذا كانت أحدث رقائق الشركة من طراز بلاكويل قد جرى تحويل مسارها عبر شركة ميغاسبييد في سنغافورة إلى الصين، في ظل اشتباه بوجود علاقة للاستخبارات الصينية بأليسيا هوانغ زوجة جنسن.

ومن المنتظر أن يمثل جنسن هوانغ أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، في جلسات مغلقة وأخرى علنية، لتقديم توضيحات شاملة حول ملابسات هذه القضية التي تعكس حجم التداخل بين المصالح الاقتصادية والتكنولوجية والاعتبارات الأمنية في المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.