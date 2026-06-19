ترامب يعلن نفسه الأقوى في التاريخ: لا حدود لقوتي بعد الحرب مع إيران

في مقابلة حصرية، يزعم ترامب أنه لم يكتشف حدوداً لقوته بعد حرب إيران، ويضع نفسه في مصاف أعظم الفاتحين، معترفاً بأن الاقتصاد هو العائق الوحيد أمام سلطته المطلقة.

في تصريحات غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه يمتلك قوى لا حدود لها، وأنه لم يكتشف أي حدود لقوته بعد الحرب مع إيران .

خلال مقابلة مطولة مع موقع أكسيوس، وصف نفسه بأنه ربما يكون الرجل الأقوى في تاريخ البشرية، معتبراً أنه يمتد لأبرز الفاتحين والزعماء الذين أخضعوا الأمم لإرادتهم. هذه التصريحات تعكس رؤية ترامب للسلطة الرئاسية كأداة للسيطرة المطلقة، وتضع نفسه في مصاف شخصيات تاريخية مثل أتيلا الهوني وجنكيز خان ونابليون وستالين وماو وهتلر، مستنداً إلى وثيقة يدعي أنها تبرر تفوقه بفضل امتلاكه أدوات حديثة كطائرات السفر التي لم تكن متاحة لأسلافه.

وبحسب كتاب مرتقب للصحافيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان من نيويورك تايمز، فقد استعرض ترامب بكل فخر هذه الوثيقة التي تزعم أنه الأقوى على الإطلاق. ورغم ادعاءاته بامتلاك سلطة مطلقة، اعترف بوجود قوة واحدة تقيده وهي الاقتصاد، حيث برر رفضه لتوسيع الحرب مع إيران خشية التسبب في كساد عالمي. وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط وانتعاش سوق الأسهم دعما قراره بإنهاء الحرب. كما انتقد الصقور الجمهوريين الذين عارضوا صفقته مع إيران، معتبراً أنها تمثل استسلاماً غير مشروط وتغييراً للنظام في إيران.

ترامب يقيس السلطة بمدى خضوع الآخرين له، حيث زعم أنه لولاه لما كانت إسرائيل موجودة اليوم، وأشاد بقادة أقوياء مثل شي جين بينغ وناريندرا مودي، معرباً عن أسفه لغياب بوتين عن مجموعة السبع. وأظهر ولعه بمظاهر العظمة الإمبراطورية، واصفاً إياها بنقطة ضعفه، مستشهداً بعشاء في قصر فرساي بدعوة من ماكرون.

في مفارقة لافتة، نشر ترامب الوثيقة التي تصفه بالرجل العظيم على منصته تروث سوشيال، زاعماً أن كاتبها مؤرخ رئاسي، لكن الصحافيين كشفا أن المؤلف الحقيقي هو صديق مقرب للاعب الجولف غاري بلاير. وتخلص الوثيقة إلى أن استعداد ترامب لاستخدام قوته عالمياً يجعله الأقوى على الإطلاق





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