ترامب يوقف الضربات على إيران ويعلن قرب التوقيع على اتفاق نووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات على إيران بعد نجاح الضغط العسكري، مع اقتراب التوصل لاتفاق نووي شامل. وتزامن ذلك مع إدانة إماراتية للهجمات الإيرانية على دول خليجية.

في تطور لافت على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة و إيران ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات العسكرية ضد أهداف إيران ية، مشيرًا إلى أن المناقشات حول الاتفاق النووي قد وصلت إلى مراحلها النهائية.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من قصف أمريكي استهدف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي الإيرانية، ردًا على هجمات إيرانية استهدفت البحرين والكويت والأردن. وأكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن جميع الأطراف وافقت على البنود النهائية للاتفاق، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن مكان وتاريخ التوقيع. كما شدد على استمرار الحصار البحري حتى إتمام الصفقة. هذه التطورات تأتي في إطار استراتيجية الضغط العسكري التي يتبعها ترامب لإجبار إيران على التفاوض والتخلي عن طموحاتها النووية.

وقد أكد مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" أن الهدف من الضربات هو ردع إيران وإعادة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. ورغم التهديدات الأمريكية بتصعيد الهجمات، بدا أن التصعيد العسكري قد أتى ثماره مع إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق. من جهة أخرى، أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدًا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامنها مع هذه الدول في مواجهة العدوان.

ويترقب المراقبون الدوليون التطورات المقبلة، خاصة مع تزايد التطلعات نحو اتفاق نووي جديد يضع حدًا للتوترات في الخليج ويضمن استقرار الملاحة البحرية. ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة القوة العسكرية للضغط على إيران، لكنها المرة الأولى التي تظهر فيها مؤشرات واضحة على انفراجة دبلوماسية بعد فترة من التصعيد المتصاعد. ويرى محللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على مدى جدية الأطراف في الالتزام بالاتفاق، خاصة مع تعقيدات الملف النووي ومواقف الحلفاء الإقليميين





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