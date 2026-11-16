ترامب يطرح الحد من الانتشار النووي في لقائه الثلاثي مع شي وجونينغ في شنتشن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على الحد من الانتشار النووي خلال لقائه الثلاثي المرتقب مع شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر 2024.

سيطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الحد من الانتشار النووي بشكل صريح خلال لقائه الثلاثي المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحضيرات مكثفة لاجتماع تاريخي من المتوقع أن يجمع القادة الثلاثة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ " أبيك" في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويشكل هذا الحدث نقطة تحول محتملة في الدبلوماسية الأمريكية الآسيوية حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق الحوار الاستراتيجي.

التفاصيل Core Details وآلية اللقائ الثلاثي

أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن القمة الثلاثية ستعقد في سياق عدم وجود جدول أعمال مسبق متفق عليه بين الدول الثلاث. وقد اتفق قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا على ترك المناقشات مفتوحة دون قيود مسبقة، مما يسمح بتركيز فوري على أولويات كل طرف دون الحاجة إلى مفاوضات طويلة حول بنود الاجتماع. ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الرؤساء الثلاثة في قمة واحدة، مما يضفي طابعاً استثنائياً على التجمع في مدينة شنتشن.

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وكانت العاصمة بكين قد أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن تنظيم الاجتماع، دون أن تحسم الموعد النهائي أو جدول الأعمال بشكل قاطع. ومن جانبه، نقل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تصريحات للرئيس الصيني شي جينبينغ أشار فيها إلى احتمال عقد اللقاء في شنتشن، مع التأكيد على استبعاد الملف الأوكراني من أولويات النقاش المباشر بين القادة الثلاثة في هذه الجلسة.

مواقف الجهات المعنية والمستويات الدبلوماسية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً استعداده القوي للقاء نظيريه الصيني والروسي في مدينة شنتشن، مشدداً على رغبته الشخصية في جعل الحد من انتشار الأسلحة النووية محور النقاش الرئيسي. ويأتي هذا الموقف في ظل علاقات تجارية هشة بين واشنطن وبكين، حيث ينتهي أجل الهدنة التجارية الحالية بين البلدين في يناير المقبل، مما يزيد من حدة الضغط الدبلوماسي للتوصل إلى تفاهمات استراتيجية.

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في المقابل، لم توضح المصادر الأمريكية وجود خطط لعقد لقاء منفصل بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سواء خلال وجودهم في الصين أو في الفلبين. ويبدو أن إدارة ترامب تفضل الدمج في إطار ثلاثي بدلاً من ثنائي، مما يعكس استراتيجية جديدة لإدارة التوترات النووية في المنطقة الآسيوية. وقد قام ترامب بزيارة بكين في مايو الماضي، في حين استضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأمريكي في واشنطن خلال شهر سبتمبر، مما يجعل هذا اللقاء الثالث في نفس العام.

الآثار الواقعية والمبادرات القادمة

من المتوقع أن يكون لهذا الاجتماع الثلاثي تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة وسوق الطاقة العالمية، نظراً للدور المحوري لكل من الصين وروسيا في أسواق الطاقة. وسيبحث القادة سبل تعزيز الاستقرار التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الخوف من تصاعد النزاعات التي قد تعطل سلاسل الإمداد العالمية. كما سيتم التركيز على آليات الحد من التسلح النووي كوسيلة لضمان الأمن الإقليمي المشترك.

سيعقد الاجتماع على هامش قمة "أبيك" التي تستضيفها مدينة شنتشن في يومي 18 و19 نوفمبر، حيث ستركز المحادثات على جوانب اقتصادية وأمنية متعددة. وستكون نتائج هذا اللقاء مؤشراً واضحاً لمستقبل العلاقات الكبرى بين القوى العظمى، خاصة فيما يتعلق بقدرة الدول الثلاث على التنسيق الفعال في مواجهة التحديات النووية والتجارية المعقدة.