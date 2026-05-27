ترامب ينقل اجتماع الحكومة من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض بسبب الطقس السيئ

أعلن الرئيس الأميركي نقل اجتماع حكومي من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض بسبب سوء الطقس، مع تركيز على محادثات إيران والاقتصاد والخصوصية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقلاً عن تغريدة له على منصة تروث سوشال أنه قرر نقل اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً عقده يوم الأربعاء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكتب ترامب: بناءً على الظروف الجوية السيئة المحتملة غداً، سنعقد اجتماع الحكومة في البيت الأبيض ونؤجل رحلة الحكومة إلى كامب ديفيد. وكان من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع نادراً في منتجع كامب ديفيد الذي لم يزره ترامب إلا مرة واحدة خلال ولايته الثانية، خلافاً للرؤساء السابقين الذين استخدموه بكثرة.

ويمثل هذا المنتجع الرئاسي التاريخي الواقع في ولاية ماريلاند مكاناً للخصوصية واتخاذ القرارات الحساسة، لكن ترامب فضّل البقاء في العاصمة واشنطن نظراً للطقس العاصف الذي قد يعيق السفر الجوي أو يسبب مخاطر على الوفد الرئاسي. كان من المتوقع أن يركز الاجتماع الحكومي على ملفين رئيسيين هما المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والاقتصاد الأميركي.

فقد صرّح ترامب السبت بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب بات وشيكاً، لكن المفاوضات لا تزال متوترة، محذراً من إمكانية استئناف الضربات على إيران إذا لم تحرز تقدماً. ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث سبق أن شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية في حزيران/يونيو 2025. كما أن ملف الاقتصاد يحتل أولوية قصوى للإدارة الأميركية في ظل التحديات التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست أن الخصوصية التي يوفرها كامب ديفيد كانت ستتيح مناقشات أكثر عمقاً حول هذه القضايا الحساسة، لكن سوء الطقس حال دون ذلك. رغم أن كامب ديفيد شهد في الماضي تطورات دبلوماسية هامة بقيادة الولايات المتحدة، مثل اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978 بين إسرائيل ومصر في عهد الرئيس جيمي كارتر، وقمة كامب ديفيد الفاشلة عام 2000 بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عهد الرئيس بيل كلينتون، فإن ترامب لم يزر المنتجع كثيراً.

فزيارته القادمة ستكون الثانية فقط خلال ولايته الثانية، بعد الزيارة الأولى التي تمت قبل أيام من شن الضربات على إيران في يونيو 2025. وخلال ولايته الأولى، صرح ترامب بأنه ألغى قمة كانت مقررة مع قادة طالبان في المنتجع عقب هجوم على القوات الأميركية. ويبدو أن ترامب يفضل البيت الأبيض كمسرح لاتخاذ القرارات الكبرى، على الرغم من أن كامب ديفيد يظل رمزاً للدبلوماسية السرية والتفاهمات التاريخية





ترامب كامب ديفيد إيران الاقتصاد الطقس

