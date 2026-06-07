ترامب يعلن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع إيران في تدمير اليورانيوم أو شن هجمات عسكرية إذا فشل الاتفاق

في مقابلة تلفزيونية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستحرص على استعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب بالتعاون مع طهران إذا وصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الفشل سيقود إلى هجمات عسكرية صارمة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع طهران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب في حال توصل الطرفان إلى اتفاق يوقف الحرب التي استمرت بينهما لثلاثة أشهر فقط.

وأضاف ترامب أنه إذا فشل التوصل إلى اتفاق، فإن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى درجة تتيح للجيش الأمريكي جمع المواد النووية بأمان دون الحاجة إلى مشاركة طهران. في مقابلة حصرية مع المذيعة كريستين ويلكر، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك "كاميرات في الفضاء" تتابع كل تحركات إيران، ووصف هذه التقنية بأنها "تكنولوجيا مذهلة" تسمح بقراءة أسماء الأفراد من على ملابسهم إذا ما تجولوا في المواقع الحساسة.

وأوضح الرئيس أنه في حال تم توقيع اتفاق، فستعمل القوات الأمريكية والطوارئ الإيرانية سويةً على استخراج اليورانيوم وتدميره، سواءً في الموقع نفسه أو بنقله إلى مواقع أخرى تحت مراقبة مشتركة. أما إذا لم يتم الاتفاق، فأعلن ترامب أن الولايات ستستهدف المواقع النووية الإيرانية بقوة شديدة حتى تحقّق أهدافها الأمنية، مؤكداً أنه لا يعتزم السماح لأي جهة بإطلاق النار على القوات الأمريكية.

وتطرق ترامب إلى تفاصيل المفاوضات الحالية، مؤكدًا أن الطرفين "قريبان جداً" من إبرام معاهدة تضطر إيران إلى التخلي نهائيًا عن طموحاتها النووية. لكنه شدد على ضرورة إدراج بند إضافي يمنع إيران من الحصول على المواد النووية عن طريق الشراء أو الاستيلاء، ليس فقط عن طريق التطوير. وأشار إلى أن الإيرانيين أبدوا مقاومةً بسيطة لتلك الفقرة في البداية، ثم تراجعوا بعد ضغط أمريكي مكثف.

كما وصف ترامب القيادة الإيرانية الجديدة بأنها "أكثر عقلانية وذكاءً" عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي أودت بحياة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي والعديد من أقربائه، وأشار إلى أن نجله مجتبى خامنئي تولى منصبه كجزء من عملية التفاوض الجديد، مؤكدًا استعداده للحديث معه مباشرة إذا رغب ذلك. وفيما يتعلق بالآراء العامة داخل الولايات المتحدة، أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أن 68% من البالغين يفضلون وقف العدوان وإبرام اتفاق مع إيران بأسرع ما يمكن، بما في ذلك 55% من مؤيدي ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024.

ومع ذلك، حذر الرئيس الأمريكي الجمهور من الحاجة إلى صبر أكبر، موضحًا أن التحدي يكمن في تعديل الموقف الإيراني الطويل الأمد تجاه الولايات المتحدة. وأشار إلى أن إيران، التي تستمد فخرها من قوتها وشموخها، ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لم تتوقعها من قبل، وهذا سيتطلب وقتًا لتجاوز 47 عامًا من الانحياز للإنكار النووي.

في سياق آخر، انتقد ترامب اتفاقية الجاهزية النووية التي أبرمتها حكومة باراك أوباما مع إيران، مؤكدًا أن أي اتفاق جديد لن يشمل تحرير الأصول الإيرانية فورًا، بل سيكون ذلك مرتبطًا بالتزام طهران بتنفيذ الشروط بنزاهة. انتهت المقابلة بعد نصف ساعة من الجلوس داخل حظيرة معدنية متضررة جراء عاصفة مطرية شديدة، وتخللتها انتقادات حادة للصحافة وتدخل محتمل في الانتخابات الأمريكية





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