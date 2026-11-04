ترامب يستبعد ضرب إيران فوراً رغم استعداد القوات مع تصاعد التوترات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عدم وجود خطط فورية لضرب إيران رغم الاستعداد الكامل، في ظل تحذيرات إيرانية من توسيع نطاق الحرب وتصاعد التوتر في مضيق هرمز.

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على عدم وجود خطط فورية أو عاجلة لشن ضربات عسكرية مباشرة على إيران ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد التام للتحرك في حال استدعت الحاجة إلى ذلك. جاء هذا التأكيد في ظل تحولات سياسية كبيرة شهدتها الساحة الأمريكية بعد أن نجح الحزب الديمقراطي في اقتناص الأغلبية في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، مما أدى إلى خسارة الحزب الجمهوري لنفوذه المباشر في صناعة القرار السياسي.

ترامب يستبعد الحرب المباشرة ويؤكد الانسحاب التدريجي من الصراعات

في مقابلة حصرية أجرته معه صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة لا تخوض حربا بالمعنى التقليدي أو الحقيقي ضد إيران في الوقت الراهن. وأوضح الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت وقامت بتدمير القدرات النووية الإيرانية سابقا، كما نفذت عمليات عسكرية ضخمة مثل عملية "الغضب الملحمي" وغيرها، مشددا على أنه لم تخض البلاد حربا حقيقية مع طهران منذ فترة طويلة تقدر بنحو ستة أشهر أو أكثر.

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وأضاف ترامب أن الوضع الحالي لا يشبه حروب أوكرانيا أو الحروب العالمية الأولى والثانية، مشيرا إلى رضاه العام عن الوضع الراهن للمواجهة مع الجانب الإيراني. وفي ذات السياق، ادعى الرئيس الأمريكي أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد جدا بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، معتبرا أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق الاقتصاد الإيراني.

تفاقم التوتر في مضيق هرمز وتحذيرات من توسيع جبهة الصراع

على الجانب الإيراني، أصدر المرشد الأعلى للقوات المسلحة، مجتبى خامنئي، تحذيرا صریحا من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة بشكل كبير في حال استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما العسكرية ضد الأراضي الإيرانية. وأكد خامنئي في رسالة رسمية أن من يتوقعون حدوث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه طهران مخطئون تماما، مشددا على أن تكرار الاعتداءات سيؤدي حتما إلى تصعيد غير مسبوق.

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وفي وقت متزامن مع هذه التصريحات، ادعت إيران اشتعال النيران في أربع ناقلات نفط كبيرة بعد اصطدامها بألغام بحرية مغمورة خلال محاولة عبور مضيق هرمز، موضحة أن هذه السفن لا تزال تحترق حتى اللحظة. كما زعمت السلطات الإيرانية توقيف سفينتين مخالفتين أخريين للمعايير البحرية أو السياسات المفروضة، في محاولة لتبرير الإجراءات العسكرية والبحرية المتخذة في المنطقة.

إجراءات الدفاع الإيراني وإسقاط طائرات بدون طيار أمريكية

كشف البيان الإيراني الصادر عن الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9، وذلك بعد رصدها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية العاملة في مضيق هرمز. وأشار التقرير العسكري الإيراني إلى أن هذه الطائرة المسيرة تعد الـ56 من نفس الطراز الذي تعلن إيران عن إسقاطه، مما يعكس التصعيد المستمر في المواجهات الجوية والبرمجية بين الطرفين في المياه الدولية.

مفاوضات غير مباشرة حول المخزونات النووية الإسرائيلية

على صعيد الدبلوماسية، أشار الرئيس ترامب إلى استمرار إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن المصير النهائي لمخزونها من اليورانيوم المخصب. وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن وجود هذا المخزون في موقع آمن، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد أحد الملفات الأساسية التي يتم مناقشتها حاليا مع المسؤولين الإيرانيين لخلق فرص للاجتماع ومعرفة كيف ستؤول الأمور في النهاية.

كما تطرق ترامب في حديثه إلى التلميحات القوية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول احتمالية وقوع هجوم إسرائيلي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وردا على هذه التلميحات، أكد ترامب أنه ومستشاريه مستعدون تماما للتحرك الفوري، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه قد لا يكون هناك أي داعٍ فعلي لمثل هذه العمليات في المرحلة الحالية.