ترامب يلوح باستئناف الضربات ضد إيران إذا فشلت المفاوضات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد باستئناف الهجمات العسكرية على إيران إذا لم تحقق المفاوضات النووية اتفاقا يخدم المصالح الأميركية، معتبرا أن أي اتفاق لا يصب في صالح واشنطن هو خط أحمر.

في مقابلة حصرية مع شبكة فوكس نيوز، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يستأنف الضربات العسكرية ضد إيران إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق يخدم ما وصفه بالمصالح الأميركية.

وأكد ترامب أن الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري هو أي اتفاق لا يصب في صالح واشنطن. وقال ترامب: الخط الأحمر هو أي اتفاق لا يخدم مصالحنا. أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية. وأضاف: الاتفاق الذي لن يكون في صالحنا هو الخط الفاصل في نهاية المطاف، أنا أدرس الوضع وسنرى ما سيحدث.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تتسم بتوترات عسكرية متزايدة رغم سريان وقف إطلاق النار منذ بداية أبريل. وأشار ترامب إلى أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. وادعى ترامب أن البحرية الإيرانية دمرت بالكامل وأن جميع السفن الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، كما زعم أن سلاح الجو الإيراني تعرض لتدمير كامل. لم يتم تأكيد هذه الادعاءات من مصادر مستقلة أو رسمية إيرانية.

على صعيد متصل، يرى محللون أن تصريحات ترامب تأتي ضمن استراتيجية تفاوضية تهدف إلى الضغط على إيران لتحقيق تنازلات أكبر. فالتلويح بالخيار العسكري قد يكون محاولة لدفع الجانب الإيراني لقبول شروط أميركية أكثر تشدداً في المفاوضات. في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن إيران تبدي مرونة في بعض الملفات لكنها تتمسك بحقها في تطوير برنامج نووي سلمي. وتستمر الجهود الدولية لتهدئة التوترات، مع مخاوف من انهيار الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا فشلت المباحثات الحالية.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصريحات المتبادلة بين الجانبين، وسط مراقبة دولية حذرة لمسار المفاوضات





