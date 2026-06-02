ترامب يؤكد استمرار الحصار على إيران وسط احتجاجات داخلية متصاعدة

يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقاء الحصار على إيران حتى اتفاق مقبول، بينما تشهد البلاد احتجاجات شعبية بسبب الأزمة الاقتصادية، ويدعو الرئيس الإيراني للحوار مع المتظاهرين، وتستخدم الشرطة القوة لتفريق الحشود وسط عطلة مفاجئة واختفاء صحفي.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقاء ال حصار القوي على إيران إلى أن يتم التوصل لاتفاق مقبول، في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات شعبية واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تحذيرات قوات الأمن الإيرانية من احتمال حدوث اضطرابات واسعة النطاق، فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى فتح حوار مع المتظاهرين لمحاولة تهدئة الأوضاع. هذه الاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام الحالي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية تحولت سريعا إلى مطالب سياسية، مع هتافات ضد قادة النظام تطالب بالتغيير الجذري.

وفقا لشبكة 'سي إن إن'، تداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض مشاهد حديثة للاحتجاجات تزامنا مع عودة اتصالات الإنترنت بعد انقطاع دام 88 يوما منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير الماضي. وحصد الفيديو المتداول أكثر من مليون مشاهدة على منصة 'إكس' وحدها، مصحوبا بوصف يقول: 'تخيل أن تُعزل عن العالم بالكامل لـ88 يوما'. هذه العزلة الرقمية كانت جزءا من إجراءات النظام لقطع التواصل بين المحتجين والعالم الخارجي، لكن عودة الإنترنت أظهرت استمرار الغضب الشعبي.

تحاول طهران استباق تفجر الشارع الإيراني الذي يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة العقوبات الدولية والإدارة الداخلية السيئة. وفي محاولة لامتصاص الغضب، قال بزشكيان في منشور على منصة إكس: 'لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بالانخراط في حوار مع ممثلي حركة الاحتجاج ودراسة مطالبهم'. لكن هذه الدعوة قوبلت بتشكك من قبل المحتجين الذين يرون أن النظام غير جاد في الإصلاح.

وما بدأ كتظاهرات في طهران قبل بضعة أشهر احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحول سريعا إلى احتجاجات سياسية مع هتافات ضد قادة النظام وانتشرت إلى مدن أخرى، حيث ذهب المحتجون إلى حد المطالبة بإعادة الملكية مرددين هتافات مثل 'عاش الشاه'. تم نشر شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن كبرى مثل أصفهان وكرمان، وشملت عدة جامعات في طهران حيث شارك مئات الطلاب، لكن مجموعات طلابية قالت إن هناك آلاف المشاركين في جميع جامعات المدينة تقريبا.

وذكرت صحيفة 'أمير كبير' الجامعية أن قوات الأمن حاصرت جامعة طهران وأنه تم حبس الطلاب المحتجين داخل الحرم الجامعي المركزي. في غضون ذلك، أعلنت إدارة مدينة طهران عن عطلة رسمية غدا الأربعاء بشكل مفاجئ 'بسبب موجة برد وشيكة ولتوفير الطاقة'. ومع أنه لا يتوقع حدوث تغيير في الطقس بالعاصمة، يفترض المراقبون أن هذا الإجراء له أهداف أخرى، إذ تهدف العطلة الرسمية إلى تمكين وحدات الشرطة والأمن من السيطرة على الاحتجاجات بشكل أفضل.

ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في إيران حيث تتبع البلاد تقويمها الخاص، مما يثير تساؤلات حول دوافع الإعلان. منعت وسائل الإعلام في أجزاء مختلفة من طهران من التغطية الإخبارية للاحتجاجات أو التقاط الصور، خصوصا فيما يتعلق بالشعارات المنتقدة للنظام.

كما أن رئيس تحرير صحيفة 'اعتماد' اليومية ذات التوجه الإصلاحي مهدي بيك مفقود منذ أكثر من 24 ساعة، وفقا لزوجته زهراء بيك التي كتبت على منصة إكس أنه أراد كتابة تقرير عن الاحتجاجات في بازار طهران الكبير يوم الاثنين ولم يعد منذ ذلك الحين، وهاتفه المحمول مغلق. هذا التصعيد الأمني يثير مخاوف من قمع أوسع للاحتجاجات، في وقت يترقب فيه الإيرانيون تداعيات الحصار الأمريكي المتواصل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران احتجاجات ترامب حصار بزشكيان

United States Latest News, United States Headlines