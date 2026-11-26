ترانس أمريكا لايف برمودا تعلن عن توسيع عملياتها في مركز دبي المالي العالمي برخصة الفئة الرابعة لدعم تخطيط التعاقب لأصحاب الثروات الكبرى في الشرق الأوسط.

أعلنت شركة ترانس أمريكا لايف برمودا ، الشركة العالمية الرائدة في تأمينات الحماية على الحياة لأصحاب الثروات، رسمياً عن خططها للتوسع في عملياتها داخل مركز دبي المالي العالمي. يأتي هذا الإعلان عقب الافتتاح الرسمي لمكتب تمثيلي للشركة في المنطقة خلال عام 2025، حيث تسعى المؤسسة المالية لتقديم خدمات متقدمة تلبي الطلب المتزايد على حلول التوريث والتخطيط المالي المعقد.

آلية التوسع والترخيص الجديد في دبي

تمنح الشركة التابعة الجديدة التي أنشأتها ترانس أمريكا لايف برمودا، والبالغة عدد أسهمها المصروفة في السوق المفتوحة 19000 سهم، ترخيصاً من الفئة الرابعة لعملياتها. يمكّن هذا الترخيص الجديد المؤسسة من توسيع نطاق خدماتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، مما يفتح مرحلة جديدة في مسيرتها الدولية لتعزيز الدعم المحكي المتاح للشركاء المحليين والدوليين. يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى توفير حلول أكثر فعالية لمجالات تخطيط التعاقب ونقل التركات عبر الحدود، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعائلات ذات الأصول الكبيرة. تسمح البنية التنظيمية الجديدة للشركة بمعالجة الاحتياجات المتطورة للعملاء بكفاءة أعلى، مع الاستناد إلى خبراتها الراسخة في الأسواق العالمية.

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دعم العائلات وثراء المنطقة المتنامي

رحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بهذا التوسع، مشدداً على أهمية إضافة خبرات متخصصة في مجال التأمين على الحياة لدعم الاحتياجات المتزايدة للعائلات ذات الارتباطات الدولية. أكد أن قطاع التأمين يلعب دوراً متزايد الأهمية في تمكين العائلات من حماية ثرواتها وهيكلتها ونقلها عبر الأجيال والولايات القضائية المختلفة، خاصة مع نمو الثروات الخاصة في المنطقة.

يجمع مركز دبي المالي العالمي هذه القدرات المتكاملة ضمن واحدة من أكثر المنظومات المالية شمولاً في المنطقة. يضم المركز حالياً أكثر من 600 شركة لإدارة الثروات والأصول، بالإضافة إلى 165 شركة تعمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، مما يوفر بيئة مثالية للخدمات المالية المعقدة.

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استراتيجية النمو العالمية والتوظيف

صرحت كريستين أونغ، الرئيس التنفيذي لشركة ترانس أمريكا لايف برمودا، بأن مركز دبي المالي العالمي يؤدي دوراً محورياً في استراتيجيتنا العالمية للنمو في قطاع أصحاب الثروات الكبيرة. وأعربت عن اعتقادها بأن توسع المكتب في المركز يعزز القدرة على دعم العملاء والشركاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وذلك استكمالاً لعملياتنا الراسخة بالفعل في برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة.

وشملت التطورات الإدارية تعيين عدنان لاذقي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أعمال مركز دبي المالي العالمي والأسواق الدولية لدى ترانس أمريكا لايف برمودا، ليكون مسؤولاً تنفيذياً أول لشركة ترانس أمريكا لايف - مركز دبي المالي العالمي المحدودة. كما انضم لاذقي إلى فريق الإدارة العليا العالمي للشركة لتوجيه هذه المرحلة الجديدة من التوسع.

الالتزام الطويل الأمد بالشرق الأوسط

اعتمد عدنان لاذقي في تصريحاته على العلاقات التي تم بناؤها منذ تأسيس المكتب التمثيلي مع الوسطاء والبنوك الخاصة والشركاء الآخرين في المنطقة. أوضح أن ترخيص الفئة الرابعة يتيح العمل بشكل أقرب مع هؤلاء الشركاء، مما يوفر دعماً أفضل لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة والفائقة.

كما أعلن لاذقي عن خطط استراتيجية لمضاعفة حجم فريق العمل في مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القادمة. يعكس هذا التوسع في القوى العاملة التزاماً طويلاً تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمرجع عالمي متنامي الأهمية للثروات الخاصة وإدارة الأصول المعقدة.