ترامب يداعب إيران ويؤيد عمل عسكري واسع مقابل اتفاق شامل

تصريحات من جانب الرئيس الأمريكي والتوتر بداخل إيران في مجمله يدفعون المفاوضات المباشرة الى حالة الانهيار. يبدو وكأنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي قريباً. هذا هو الحال حتى مع محادثات المكالمات الأخيرة بين باكستان والولايات المتحدة والصين. حيث يمكن تنفيذ عمل عسكري واسع ضد إيران. طهران على الأرجح لن تلتزم بالوعد القديم برفع الحواجز الجمركية والمضغوطات القتالية هناك. وقد أظهرت عملية التفتيش هذه مظهراً للضغوط التي كانت والتجار حصلوا عليها من الحكومة الأمريكية للضغط عليهم.

تصاعدت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع الإيراني على سياسات طهران. وقال ترامب أمس إن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية وأن الخيارات المطروحة بتناول الاتفاق شامل أو اللجوء إلى عمل عسكري واسع، معرباً عن أمله في عدم الوصول إلى الخيار الثاني.

وأضاف إن القوات البحرية والجوية الإيرانية هُزمت وإن السؤال الوحيد المطروح هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإنهاء المهمة أم أن إيران ستوقع على وثيقة؟. في وقت سابق أمس، قال ترامب للصحافيين إنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع مع إيران، موضحاً أن تحقيق أهداف المهمة أهم من تحديد جدول زمني لإنهائها. وعندما سئل عن ما قاله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن إيران وتأجيل ضربات محتملة، أجاب: سيفعل كل ما أريده.

في الوقت الحاضر، دعا ترامب لمسؤولي المفاوضات في إيران إلى النظر بجدية في التنازلاتneeded لأن قرار الحرب يجب ألا يستند إلا إلى مصالح الشعب. كما دعا إلى تغيير مسار السفينات لأن قرار الحرب يجب ألا يستند إلا إلى مصالح الشعب. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن طهران قدمت خلال الأيام الماضية مقترحاً جديداً لواشنطن، يتضمن مطالب تتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من بعض مناطق التوتر.

إلا أن التقييم الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني ما زال يتشكك في بعض البنود، وخاصة في ظل تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم. ونشرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات حول التزامه بتخصيب اليورانيوم، بينما لم تؤكد الأمريكية تهمته. بينما أحجلت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها قامت بأعلى درجات التأهب في هذا الصراع، وبصعود القوات الأمريكية على متن ناقلة نفط تجارية ترفع علم إيران، لم ترفع واشنطن أي إعلان رسمياً حول هذه الخطوة.





