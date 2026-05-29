ترامب يرفع الحصار البحري عن إيران ويطالب بفتح هرمز ومنع التسلح النووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران دون الإفراج عن الأموال المجمدة، مطالباً بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، رفع الحصار البحري المفروض على إيران ، مع التشديد على أن الولايات المتحدة لن تفرج عن الأموال ال إيران ية المجمدة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث طالب ترامب بالفتح الفوري ل مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام المائية منه، إن وجدت.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية فجرت العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات ألغام بحرية متطورة، وأنه يتعين على إيران إكمال عمليات الإزالة. وأضاف مشدداً: يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً أو قنبلة نووية. وأشار إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري غير المسبوق الذي سيتم رفعه الآن يمكنها بدء عملية العودة إلى الوطن.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال ترامب إن عملية استخراج اليورانيوم المخصب، المشار إليها أحياناً باسم الغبار النووي، ستتم بتنسيق وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أن هذا اليورانيوم مدفون في أعماق الأرض فوق جبال منهارة نتيجة هجوم قاذفات بي-2 القوي قبل 11 شهراً، والذي قامت به الولايات المتحدة. وأكد أن تدمير هذا المخزون النووي يتم بالتعاون مع الوكالة الذرية.

وبخصوص الأموال الإيرانية المجمدة، شدد ترامب على أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية. وأعلن أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن المسائل العالقة. ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران على مدى السنوات الماضية، والتي شملت فرض عقوبات اقتصادية مشددة وحصاراً بحرياً غير مسبوق.

ويرى مراقبون أن رفع الحصار البحري قد يكون خطوة نحو تخفيف التوترات، لكن الإصرار على عدم الإفراج عن الأموال المجمدة والمطالبة بإنهاء برنامج إيران النووي يبقيان عقبتين رئيسيتين أمام أي تطبيع للعلاقات. كما أن طلب فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام يعكس قلق الولايات المتحدة من تأثير أي عرقلة للملاحة على الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تتابع الأوساط الدولية هذه التطورات عن كثب، خاصة في ضوء الموقف الإيراني الذي لم يصدر بعد تعليقاً رسمياً حول التصريحات الأمريكية الأخيرة





