ترامب يرسل مقترحاً جديداً وأكثر صرامة لإيران وسط مساعٍ لإنهاء الحرب

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً محدثاً إلى إيران يشتمل على شروط أكثر صرامة لإنهاء الحرب، وذلك رغم مؤشرات قرب التوصل لاتفاق. التعديلات الجديدة قد تطيل أمد المفاوضات، وتشمل أولويات ترامب رفض تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز.

في تطور جديد للصراع بين الولايات المتحدة و إيران ، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً محدثاً وأكثر صرامة إلى طهران لإنهاء الحرب المستعرة بين البلدين، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية أميركية يوم السبت الموافق 31 مايو 2026.

يأتي هذا الاقتراح في وقت كانت فيه الأنباء تشير إلى أن الاتفاق بات قريباً من التحقق خلال الأيام الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات الجديدة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر أم أنها ستسرّع من عملية إنهاء النزاع الذي دخل شهره الرابع. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين مطلعين على سير المفاوضات أن التغييرات التي أدخلها ترامب تشمل تشديد الشروط المطلوبة من إيران، وأُعيد إرسال الإطار المعدل للاتفاق إلى الجانب الإيراني للمراجعة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما تنطوي عليه هذه التعديلات بدقة، لكن موقع أكسيوس أشار إلى أن ترامب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق شعر شخصياً بأنها حاسمة، مثل مصير المواد النووية الإيرانية وضمان عدم استخدامها في تطوير أسلحة دمار شامل. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية ترامب التي تهدف إلى الحصول على تنازلات أكبر من إيران قبل التوقيع النهائي على أي اتفاق.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحرب التي بدأت بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران في 28 فبراير من العام الجاري، والتي أدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية الإيرانية وخسائر بشرية كبيرة. ومنذ ذلك الحين، تدور مفاوضات شاقة عبر وسطاء دوليين لمحاولة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة التي هددت استقرار المنطقة بأكملها.

وقد تؤدي التعديلات الجديدة التي أدخلها ترامب إلى إطالة أمد المفاوضات لأيام إضافية قبل الوصول إلى قرار بشأن الصفقة، خاصة أن الجانب الإيراني قد يرفض هذه الشروط الجديدة أو يطلب تعديلات مقابلة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر أميركية لوكالة فرانس برس بأن الاقتراح كان في انتظار موافقة ترامب النهائية، لكنه لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة، مما يشير إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تناقش تفاصيل الرد المناسب.

وقد حدد ترامب أولوياته لأي اتفاق محتمل، وتشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية بشكل كامل وقابل للتحقق، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، والذي أغلقه الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب كجزء من استراتيجيته لتعطيل الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الأولويات في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من اضطرابات شديدة بسبب انقطاع الإمدادات النفطية، مما دفع الدول الكبرى إلى الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق سريع.

ومع ذلك، يرى محللون أن تشديد ترامب للشروط قد يكون محاولة لتحقيق نصر دبلوماسي كبير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تعقيد المسار التفاوضي. وفي غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن المحادثات مع إيران ستستمر عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ملتزمة بإيجاد حل سلمي للصراع رغم التحديات. وتتابع الأوساط الدولية هذه التطورات بقلق، حيث أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وتداعيات إنسانية واقتصادية كارثية





