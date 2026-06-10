ترامب يلوّح باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران بعد حادثة إسقاط الأباتشي

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية، ملمحاً إلى دراسة عمل عسكري أوسع ضد إيران قد يشمل استهداف محطات الطاقة والجسور، في ظل فشل المفاوضات وتصريحات متشددة حول حالة الجيش الإيراني

في تطورات درامية تتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة حول حادثة إسقاط إيران ل مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز .

ووصف ترامب الواقعة بأنها جاءت بعد أن انحشرت طائرة إيرانية مسيرة بين طياري المروحية، مشيراً إلى أن المسيرة كانت مشتعلة لكنها لم تنفجر عند هبوط المروحية في الماء، مما تسبب في نجاة الطيارين معجزة. وأشار ترامب إلى أنه يدرس تنفيذ عمل عسكري أوسع نطاقاً ضد إيران، خاصةً في ظل فشل المفاوضات الدبلوماسية، ملمحاً إلى إمكانية استهداف محطات الطاقة والجسور في إيران.

في الوقت ذاته، أعرب ترامب عن موقف متشدد من إيران، ووصف الجيش الإيراني بأنه في حالة فوضى تامة، معتبراً أن العديد من قطاعاته، كهويته البحرية وقواته الجوية، لم تعد موجودة فعلياً. 而且 تم هزيمته بالكامل. ووصف إيران بأنها مجرد كلام بلا فعل، مؤكداً أن زمن التهديدات في الشرق الأوسط قد انتهى. وانتقد ترامب طول أمد المفاوضات السابقة حول الصفقة النووية، محذراً من أن إيران ستدفع ثمن تأخيرها.

تأتي هذه التصريحات بعد تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ردت القيادة المركزية الأمريكية على الهجوم بقصف دفاعي استهدف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار مراقبة إيرانية. واستمر الرد العسكري الأمريكي حوالي أربع ساعات، وتم خلاله إنقاذ طاقم المروحية الأمريكية من قبل زورق مسير تابع للبحرية الأمريكية في مياه مضيق هرمز. وأدت الحادثة والرد المتلاحق إلى تأزيم الجهود الدبلوماسية الجارية، مما يزيد من احتمالات تصعيد عسكري جديد في المنطقة





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