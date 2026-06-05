ترامب يعلن تجمعًا حاشدًا في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال بعد انسحاب فنانين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجمع جماهيري في 24 حزيران/يونيو احتفالًا بذكرى استقلال أميركا، وذلك بعد انسحاب ستة من أصل تسعة فنانين كانوا سيشاركون في حفلات موسيقية رسمية. وانتقد ترامب الفنانين ووصفهم بـ'عديمي الموهبة'، مؤكدًا أن التجمع سيشمل متحدثين وموسيقى تقليدية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، عن إقامة تجمع جماهيري في واشنطن في 24 حزيران/يونيو احتفالًا بالذكرى الـ250 لاستقلال أميركا، مؤكدًا أنه ألغى سلسلة الحفلات الموسيقية المخطط لها بعد انسحاب معظم الفنانين المشاركين.

وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن الحدث سيكون "أعظم تجمع على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه لا يريد فنانين "لا يملكون موهبة"، بل يريد الجمهور وبعض المتحدثين والموسيقى التي استمع إليها الأميركيون لسنوات. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انسحاب ستة فنانين من أصل تسعة كانوا يعتزمون تقديم عروض موسيقية في مركز كينيدي للفنون، في خطوة اعتبرها مراقبون تسييسًا للاحتفالات الوطنية.

ويحاول ترامب، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، أن يترك بصمته في هذه الذكرى التاريخية عبر تنظيم فعاليات بديلة تتناسب مع خطابه السياسي، ومن بينها منافسات فنون قتالية في 14 حزيران/يونيو، وهو عيد ميلاده الثمانين، في حلبة شيدت خصيصًا في حديقة البيت الأبيض. ووصف ترامب الفنانين الذين انسحبوا بأنهم "مغنون لا يملكون موهبة"، منتقدًا أسعار التذاكر الباهظة التي قال إنها "تصيبك بالنعاس"، مطالبًا إياهم بالبقاء في منازلهم.

وأشار إلى أن التجمع سيشمل عرضًا للمغني لي غرينوود، صاحب أغنية "ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية" التي تذاع في كل مهرجانات ترامب السياسية. ولم يشر ترامب إلى خطته السابقة لتنظيم تجمع حاشد لحركته "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، لكن المراقبين يرون أن هذا الإعلان يأتي في سياق محاولاته لاستغلال المناسبات الوطنية لتعزيز شعبيته بين قاعدته الجمهورية.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل "عدوانية وانحراف" الولايات المتحدة بعد إدراجه وعائلة كاسترو في لائحة عقوبات جديدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض السيادة الكوبية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الكوبية توترًا متزايدًا، حيث تتهم واشنطن هافانا بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الأنظمة الاستبدادية. ويبدو أن ترامب يسعى من خلال احتفالات الذكرى الـ250 إلى استعراض قوة أميركا ورموزها الوطنية، لكن الانسحابات الفنية تكشف عن حالة انقسام ثقافي وسياسي عميق في البلاد.

ويضيف المغني لي غرينوود بصفته أيقونة محافظة لمسة سياسية واضحة على التجمع، مما يعزز الانطباع بأن الرئيس يفضل خطابًا وطنيًا حادًا على التنوع الفني. في المقابل، يرى المحللون أن إلغاء الحفلات الموسيقية قد يضر بصورة الاحتفالات، لا سيما في ظل تطلع العديد من الأميركيين إلى فعاليات جامعة تعبر عن الوحدة الوطنية. ويبقى السؤال حول مدى قدرة ترامب على جذب حشود كبيرة في واشنطن، خاصة في ظل الجدل الدائر حول سياساته وارتفاع معدلات التضخم.

في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب انتقادات من الديمقراطيين الذين يتهمونه باستغلال المناسبات الوطنية لأغراض انتخابية، بينما يؤكد المؤيدون أنه يسعى إلى تكريم البلاد بطريقة تليق بتاريخها. ويشير بعض الخبراء إلى أن تجمع 24 حزيران/يونيو قد يكون بمثابة اختبار لقدرة ترامب على تعبئة أنصاره قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد خسارته في 2020.

ورغم أن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل كاملة عن البرنامج، إلا أن المصادر تشير إلى أن الحدث سيكون مزيجًا من الخطب والترفيه، مع تركيز على القيم الوطنية والمحافظة. ومن المتوقع أن يحضر آلاف المؤيدين من مختلف الولايات، حيث يتم تنظيم حافلات للنقل وتوفير تذاكر مجانية عبر موقع الحملة. في المقابل، يخطط النشطاء المناهضون لترامب لتنظيم احتجاجات مضادة، مما ينذر بيوم يشهد توترات أمنية.

ويظل التحدي الأكبر أمام ترامب هو ضمان نجاح الحدث دون حوادث، خاصة بعد فشل بعض التجمعات السابقة في تحقيق أهدافها بسبب تدني الإقبال أو المشاكل اللوجستية. وبينما يستعد ترامب لهذا التجمع، تستمر التحقيقات في دورية في أحداث الكابيتول وأعمال الشغب التي شهدتها واشنطن في 6 يناير 2021، وهو ما قد يلقي بظلاله على الحدث. ولا يزال الموقف الرسمي للمتحف الوطني للتاريخ الأميركي والجهات الثقافية الأخرى غامضًا، حيث لم تعلن أي منها عن دعمها الرسمي للتجمع.

في الختام، يبدو أن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال أميركا ستكون مجالًا للصراع السياسي والثقافي، مع محاولة ترامب فرض رؤيته الخاصة على تاريخ البلاد. لكن نجاح هذه المحاولة يعتمد على عوامل عدة، منها إقبال الجمهور وطبيعة الحدث ومدى تأثيره الإعلامي. ومع ذلك، فإن الانسحابات الفنية تشير إلى أن الاحتفالات لن تكون خالية من الجدل، بل قد تتحول إلى ساحة لاستعراض القوى السياسية المتنافسة.

وبذلك، تظل ذكرى الاستقلال الـ250 محطة مهمة لفهم المشهد الأميركي الراهن، حيث تتصارع الروايات الوطنية على خلفية انقسامات حادة





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ترامب الذكرى 250 للاستقلال تجمع حاشد واشنطن انسحاب فنانين

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