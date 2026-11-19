الرئيس ترامب يترك مصير المواجهة مع إيران مفتوحًا بعد يناير، بينما تتصاعد الضغوط الإسرائيلية وتعمل القوى الدبلوماسية على منع حرب شاملة. التفاصيل الكاملة والتقييمات الأمنية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصير المواجهة العسكرية والدبلوماسية مع إيران سيُترك مفتوحًا على الاحتمالات الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل. جاء هذا الإعلان خلال مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز، حيث لم يكشف الرئيس الأمريكي عن دلالة زمنية محددة لهذا الموعد، مما أثار موجة من التكهنات والتحليلات حول الخطوات القادمة في السياسة الأمريكية تجاه طهران.

وقال ترامب إنه يرى أهمية في مراقبة التطورات بعد التاريخ المذكور، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين أو روسيا لإنهاء المواجهة مع إيران. وأضاف أنه لن يطلب دعمهما في هذا الإطار، معتبرًا أن العمليات العسكرية التي قامت بها واشنطن ألحقت أضرارًا جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مما يقلل من الحاجة لمشاركة القوى الأخرى.

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تهديدات الأسلحة البيولوجية وردود الفعل الأمريكية

في خطوة لتصعيد الخطاب الأمريكي، تحدث الرئيس ترامب عن وجود مؤشرات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية. أوضح ترامب أن هناك مؤشرات على أن طهران تدرس استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، واصفًا النظام الإيراني بـ "البغيض"، لكنة قلل من احتمالات تعرض العاصمة الأمريكية واشنطن لهجوم مباشر.

وعندما سألته شبكة فوكس نيوز عما إذا كان يتعين على الأمريكيين الشعور بالقلق بشأن هجوم إيراني محتمل، أجاب ترامب بالنفي صراحة. وأضاف أنه إذا حدث هجوم من هذا النوع، فإن الرد الأمريكي سيكون حاسمًا، مؤكدًا أنه "سنعني عليهم". جاءت تصريحاته هذه ردًا على تقرير نشرته شبكة سي إن إن، تضمن معلومات استخباراتية عن احتمال تخطيط إيران لتفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن، وهو ما وصفته الخارجية الإيرانية بأنه ادعاء لا أساس له من الصحة.

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ضغوط دبلوماسية إسرائيلية وإقليمية لاحتواء التصعيد

في سياق موازٍ، كشفت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن أربعة مسؤولين إقليميين، عن تكثيف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لجهودهم الدبلوماسية لمنع استئناف حرب شاملة ضد إيران. شملت هذه التحركات الاتصالات المكثفة التي أجراها مسؤولون من دول خليجية وتركيا وباكستان مع مسؤولين أمريكيين كبار، بهدف احتواء الضغوط الإسرائيلية.

وتزايد القلق الإقليمي بشكل ملحوظ عقب زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد دعا بالفعل إلى تجديد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، في إطار جهود يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع نحو جولة عسكرية جديدة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

التحالف الغربي وإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وبالتزامن مع هذه التطورات السياسية والأمنية، عملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تصعيد ضغوطها على طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. طالبت الدول الأربع السلطات الإيرانية بالسماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية في يونيو 2025.

أعربت الدول الأربع عن قلقها البالغ من فقدان الوكالة القدرة على التحقق المستمر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب منذ نحو عام ونصف العام. من جهتها، أكدت إيران أن استمرار التهديدات العسكرية يجعل من غير الممكن ضمان عدم استخدام المعلومات التي تجمعها الوكالة الدولية في التخطيط لهجمات جديدة، مشددة على أن التعاون النووي لا يمكن أن يكون على حساب أمنها القومي.

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تداعيات مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية

ميدانيًا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات وحرائق إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز. ولم تستطع وكالات أنباء دولية مثل رويترز وأسوشيتد برس التحقق من هذه الرواية بصورة مستقلة في الوقت الراهن، مما يضيف طبقة أخرى من الغموض والتوتر إلى المنطقة.

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الحرب مع إيران ستترك آثارًا دائمة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد أن أحدثت أزمة مضيق هرمز اضطرابًا غير مسبوق في الإمدادات. قدرت الوكالة أن تقليص اعتماد العالم على المضيق قد يتطلب استثمارات بنحو 240 مليار دولار في خطوط أنابيب بديلة وتطوير مصادر جديدة للإمدادات، محذرًا مديرها التنفيذي فاتح بيرول من صعوبة عودة أسواق الطاقة إلى أوضاعها السابقة.

على الصعيد الدبلوماسي الأمريكي، نقلت الوكالات عن مسؤولين أمريكيين أن حملة الضغط الاقتصادي على إيران تحقق نتائج ملموسة، مما يجعل استئناف العمليات القتالية الكبرى غير ضروري في المرحلة الراهنة. ومع ذلك، يظل التوتر قائمًا بين الموقف الأمريكي الذي يجمع بين الضغط العسكري وإبقاء الباب مفتوحًا أمام التفاوض، وبين السعي الإسرائيلي لتحقيق أهداف عسكرية محددة في ظل تحركات دبلوماسية إقليمية متسارعة لمنع اندلاع حرب واسعة.