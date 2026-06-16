ترامب يوشك على كشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل التوقيع الجمعة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس أن الرئيس ترامب قد يكشف بنود الاتفاق مع إيران قريباً، مع توقيع شخصي مرتقب يوم الجمعة. الاتفاق يمدد وقف إطلاق النار ويفتح مضيق هرمز، لكن تفاصيل كثيرة لا تزال غامضة. إيران تعتبره خطوة مهمة لكنها لم تتبلور بشكل نهائي، بينما ينتظر المفتشون النوويون العودة.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس يوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود ال اتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على ال اتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة و إيران إلكترونياً.

ويعد هذا الاتفاق أهم خطوة حتى الآن لحل الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص، معظمهم في إيران ولبنان، وأحدث اضطراباً في أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب سيمدد وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل/نيسان لمدة 60 يوماً أخرى وسيعيد فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران بالكامل تقريباً منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير/شباط. وسيتناول المفاوضون قضايا شائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني خلال المرحلة التالية.

وأكد ترامب عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع أن الاتفاقية وقعت بالكامل. غير أن الكثير من تفاصيل الاتفاق لا تزال غير معروفة، ولم يتضح ما إذا كانت بنوده تختلف عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان. وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي خطوة مهمة نحو وقف القتال، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار لم يتبلور بعد.

وأفاد فانس لشبكة CNN أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تتجاوز صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية. وذكر مسؤولون أمريكيون أن التفاصيل ستصدر خلال اليومين المقبلين. وفي مقابلة مع NBC News، قال فانس إن المفتشين النوويين سيسمح لهم بالتأكيد بالعودة إلى إيران بموجب الاتفاق، مشيراً إلى أن أحد الأجزاء الأساسية بالاتفاق هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الاتفاق قد يحقق في نهاية المطاف فوائد اقتصادية كبيرة لإيران، عبر فك تجميد أصولها في الخارج، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بتمويل من حلفاء إيران في الخليج الذين يستضيفون قواعد عسكرية أمريكية. وأوضح مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن على إيران تلبية المطالب الأمريكية بعدم صنع سلاح نووي أبداً، وقطع الدعم عن فصائل مسلحة مثل جماعة حزب الله اللبنانية، حتى تحصل على هذه الفوائد.

وقد وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي بشدة في اتفاق أبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى. ويبدو أن ترامب لم يحقق إلا القليل مما كان يصبو إليه عندما شن ضربات على إيران بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير/شباط، فالقيادة الدينية لا تزال تحكم إيران، بينما تبقى مطالبه بتفكيك طهران لبرنامجها الصاروخي الباليستي وإنهاء دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة دون استجابة.

ولا يحسم الاتفاق الجديد أيضاً مصير مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب الذي يقول ترامب إنه يريد تدميره أو إزالته. ورغم أن الاتفاق يرخي قبضة إيران على مضيق هرمز، فإنه يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وتقول شركات شحن إن الملاحة لن تستأنف إلا بعد ضمان السلامة. وأشارت إيران إلى أنها ستحتفظ بالسيطرة على المضيق مع عمان، بينما تقول الولايات المتحدة إن المضيق سيفتح دون رسوم لمدة 60 يوماً، وتتوقع أن يكون هذا البند جزءاً من الاتفاق النهائي أيضاً.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي ثلاثة انفجارات جنوبي جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح لتنظيم حركة المرور في المضيق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمريكا إيران اتفاق هرمز نووي

United States Latest News, United States Headlines