ترامب يواجه ضغوطاً للتغيير بعد هزائم الديمقراطيين في الكونجرس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطاً من الجمهوريين لإجراء تغييرات جذرية في فريقه بعد الهزائم الانتخابية التي مكنت الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس.

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة من داخل حزبه الجمهوري أمس الأربعاء، بعد الهزائم الساحقة التي منحت الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس الأمريكي ، مما يدفع التحالف السياسي نحو حافة إعادة تقييم جذرية لاستراتيجياته الإدارية.

وقد أعربت نخب الحزب الجمهوري وخبراء الاستراتيجية عن حاجة ماسة إلى إجراء تطهير شامل في طاقم البيت الأبيض، استجابةً لرفض الناخبين لمرشحين اختارهم ترامب بنفسه في سباقات انتخابية كانت حاسمة في تحديد مصير التوازنات السياسية في البلاد.

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المسؤوليات السياسية والقرارات الاستراتيجية

يعتبر فيرهيري، وهو محلل سياسي بارز، أن على ترامب أن يجري عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق، مشيراً إلى أن كل يوم يمر من رئاسته الحالية يضعف موقعه السياسي بشكل متزايد في ظل غياب الحسم الانتخابي المرجو.

ووصف فيرهيري الموقف في حديثه لبرنامج فوكس نيوز مساء الثلاثاء بأنه لا يعتبر ذلك ضربة موجهة له شخصياً، لكنه رأى أن النتائج تعكس خطأً استراتيجياً في إدارة الأولويات الوطنية والمحلية خلال السنوات الأربع الماضية.

المواقف الداخلية والصراعات الحزبية

ظهر جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي والذي يُنظر إليه على نطاق واسع كوريث سياسي محتمل لترامب في سباقات المستقبل، وكأنه قد وضع مسافة واضحة بينه وبين الرئيس، حيث حمل الحرب الإيرانية المسؤولية المباشرة عن الخسائر الكبيرة التي مني بها الجمهوريون.

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وكان ترامب قد أقر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن الصراع الذي بدأ مع إيران قبل ثمانية أشهر قد أضر فعلياً بفرص المرشحين الجمهوريين، رغم أنه دافع بشدة عن قراره بإطلاق هذا الصراع العسكري والسياسي.

ووفقاً لمسؤول كبير في الإدارة تحدث بشروط عدم الكشف عن هويته، فإن استطلاعات الرأي الداخلية كانت قد حذرت قبل ستة أسابيع من الانتخابات من اتجاه الجمهوريين لتكبد خسائر في مجلسي النواب والشيوخ.

ورغم هذه التحذيرات الواضحة، فإن ترامب رفض تغيير مساره تجاه السياسة الإيرانية، مما يعكس إصراراً على路线 سياسية كانت تعتبرها الإدارة أولوية قصوى رغم التكلفة السياسية العالية.

الآثار المستقبلية والأجندات التنفيذية

وقال مستشار سياسي جمهوري إنه في الجلسات النقاشية التي عُقدت للتركيز على سباقات مجلس الشيوخ المتقاربة في ولايات حيوية مثل ميشيغان وآيوا، كان قلق المستشارين يتصاعد مع تعبير الناخبين عن معارضتهم لانشغال الرئيس بقضايا ثانوية.

وأضاف المستشار أن الجمهوريين يخشون هزيمة ساحقة في الانتخابات المقبلة إذا استمر ترامب في التركيز على أمور مثل قاعة الرقص بالبيت الأبيض وأعمال التجديد في واشنطن بدلاً من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

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ومع ذلك، جمع ترامب الصحفيين أمس الأربعاء لزيارة موقع بناء قاعة الرقص، حيث دافع بشدة عن الوقت الذي كرسه لهذا المشروع، معتبراً إياه رمزية ثقافية وسياسية تستحق العناء.

وتبنى البيت الأبيض نبرة تحدٍ واضحة، حيث نشر صورة للرئيس على منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة برسالة تؤكد أن ترامب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، مستخدماً سلطته التنفيذية بشكل مكثف.

وتمتد مخاوف الجمهوريين إلى ما هو أبعد من الحرب، إذ يخشى البعض من أن أجندة ترامب قد أصبحت عبئاً سياسياً ثقيلاً يؤثر سلباً على الخلفاء المحتملين الذين يتطلعون إلى الترشح للرئاسة في عام 2028.

وتشير التقارير إلى أن الإدارة أمضت شهوراً في إعداد تدابير تنفيذية تتعلق بالهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الفيدرالي، لتمكين ترامب من المضي قدماً في أجزاء من أجندته رغم المعارضة الديمقراطية الجديدة.

وسيكون لدى الديمقراطيين الآن السلطة الكاملة لعرقلة تشريعات ترامب، وإجراء تحقيقات مكثفة في أداء إدارته، والطعن في العديد من مرشحيه، مما سيجبر الرئيس على الاعتماد أكثر على الإجراءات التنفيذية الأحادية.

وستتطلب الفترة المتبقية من رئاسته التي تدخل عاميها الأخيرين قرارات مصيرية حول ما إذا كان سيواصل التركيز على أجندته الحالية أو يسعى لاستعادة الانضباط عبر التخلي عن السياسات المثيرة للجدل.