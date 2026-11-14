ترامب يفكر في كبح هجمات إيران وعدم التصعيد إذا لم تتعرض الولايات المتحدة لاستفزازات

مصادر مطلعة تكشف عن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تجنب الهجوم على إيران ما لم تحدث استفزازات جديدة، وسط تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبته المحتملة في الامتناع عن شن هجمات على إيران ، شريطة عدم مواجهة الولايات المتحدة لأي استفزازات جديدة من طهران أو من حليفها الحوثيين في اليمن.

يأتي هذا التطور في ظل تذبذب واضح للرئيس ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات عسكرية جديدة وبين خيار خفض الأعمال القتالية، حيث لم يحسم مسؤولون حاليون وسابقون أمره بشكل قاطع بشأن كيفية إنهاء الحرب التي شنها في فبراير شباط مع إسرائيل والتي لا تحظى بشعبية متزايدة في بلده.

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تقييمات استخباراتية وحالة الذخائر

قال ترامب خلال حديث مع المذيع الرياضي ستيفن إيه. سميث يوم الخميس الماضي إنه يستطيع إنهاء الأمر فورا، لكنه أشار إلى أنه بناءً على طلب الدول التي يسعى لحمايتها، فإن الولايات المتحدة تفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء وأكثر تحضراً.

كشف مسؤولان أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية أن تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب الحصار البحري الأمريكي وحملة العقوبات الاقتصادية، مؤكدين أن هذه الضغوط ستستمر في الضغط على طهران.

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وذكر المصدران أن الجيش الأمريكي، في إطار منعه منذ شهور لحركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضاً إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد برا أو عبر بحر قزوين، كما أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة.

الخسائر السياسية والاقتصادية للحرب

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وثبت أنها لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين، الذين مكنوا الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في بداية الشهر.

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز وإبسوس قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر، قال 55 في المئة من الأمريكيين إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة، واعتبر نائب الرئيس جيه. دي فانس ذلك سبباً في خسارة الجمهوريين للكونغرس.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالاً لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب هو العقل المدبر وصاحب القرار الوحيد.

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الجدل حول مخزونات الذخائر العسكرية

أفاد مصدران مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية بأن الرئيس ترامب قد أُطلِع على مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة، حيث كانت رويترز قد أفادت في أغسطس آب بأن الولايات المتحدة استخدمت تقريبا كل ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى.

وكان مصدر آخر مطلع قد ذكر أن هذه الذخائر لم يتم تجديدها، وهو ما يتناقض مع قول المسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة وأكثر.

في الوقت نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على التخطيط الأمريكي أن الجيش مستعد في الوقت نفسه للتصعيد إذا لزم الأمر، وأن تقييم أجهزة المخابرات يفيد بأن شن ضربات جديدة لن يغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.

وختاماً، أكد المسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة في موقف قوي جداً بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب وحده يعلم ما سيفعله ومتى، وسيضمن دائماً حماية مصالح أمريكا.