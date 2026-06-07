ترامب: لا رفع لتجميز الأصول أو العقوبات قبل اتفاق سلام؛ تعاون لتدمير اليورانيوم؛ إسقاط مسيّرتين ووساطة باكستان مستمرة دون حلقال

ترامب: لن رفع لتجميز الأصول أو العقوبات قبل اتفاق سلام؛ تعاون لتدمير اليورانيوم؛ إسقاط مسيّرتين ووساطة باكستان مستمرة دون حلقال. استمرار جهود الوساطة وأعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيّرتين إيرانيتين. لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة. في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، سلّم وزير داخلية باكستان محسن نقوي التي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية. منذ وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان تخوض الولايات المتحدة وإيران محادثات بوساطة باكستانية، ظلت محط أخذ ورد وتهديدات متبادلة إلى جانب مناوشات عسكرية متقطّعة، من دون أن ينجح الطرفان في التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب. وأغلقت طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب، بينما تفرض واشنطن منذ أسابيع حصاراً على الموانئ الإيرانية. هزتان أرضيتان تضربان جزيرة يونانية ولا إصابات.

ترامب : لا رفع لتجميز الأصول أو ال عقوبات قبل اتفاق سلام ؛ تعاون لتدمير اليورانيوم ؛ إسقاط مسيّرتين ووساطة باكستان مستمرة دون حلقال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ، اليوم الأحد، ⁠إنه لن ‌يرفع تجميد ‌الأصول الإيرانية أو أي ‌ عقوبات قبل التوصل إلى ⁠ اتفاق سلام .

وأضاف ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة (إن. بي. سي نيوز) ​أنه سينظر في هذه ‌الخطوات بعد إبرام الاتفاق. ⁠وأردف «يأتي ذلك لاحقاً.

نعم. إذا أحسنوا التصرف، ​إذا ‌قاموا ‌بعمل جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم». استمرار جهود الوساطة وأعلن الجيش الأمريكي الأحد إسقاط مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهدنان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة.

وفي ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، سلّم وزير داخلية باكستان محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية. ومنذ وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان تخوض الولايات المتحدة وإيران محادثات بوساطة باكستانية، ظلت محط أخذ ورد وتهديدات متبادلة إلى جانب مناوشات عسكرية متقطّعة، من دون أن ينجح الطرفان في التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.

وأغلقت طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب، بينما تفرض واشنطن منذ أسابيع حصاراً على الموانئ الإيرانية. هزتان أرضيتان تضربان جزيرة يونانية ولا إصابا





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