قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جينبينغ الخميس إن القوتين العظميين سيكون لهما" مستقبل رائع "، خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من ال تجارة وصولا إلى إيران و تايوان .

وقال ترامب في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين"إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى". وأضاف أن البلدين سيحظيان"بمستقبل رائع". من جهته، قال شي لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا"شريكين لا خصمين" مضيفا أن"التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما" مشيرا إلى أنه"سعيد" باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما"العالم أمام مفترق طرق".

وصافح شي العديد من المسؤولين الأميركيين من بينهم وزير الدفاع بيتر هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي عُرف طيلة حياته المهنية بأنه معارض شرس لبكين. ومساء، يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد السماء التاريخي، وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث كان أباطرة الصين يصلون من أجل حصاد وفير.

ووصل الرئيس الأميركي إلى الصين في زيارة تستمر ليومين بالطائرة الرئاسية ليل الأربعاء برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة"إنفيديا" جين-سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال





إنستغرام توسّع الحظر لملاحقة الحسابات الناقلة وتقلّص ظهورها حتى نشر أصلية 30 يوماً، وغوغل تسوي 135م$ بقضية بيانات أندرويد وتعدّل الشروط وخيار التعطيلإنستغرام توسّع الحظر لملاحقة الحسابات الناقلة وتقلّص ظهورها حتى نشر أصلية 30 يوماً، وغوغل تسوي 135م$ بقضية بيانات أندرويد وتعدّل الشروط وخيار التعطيل. في تحديثٍ جذري للقواعد، وسعت إنستغرام نطاق حظرها ليشمل الصور ومنشورات ال«كاروسيل» إضافة إلى مقاطع ال«ريلز»، حيث ستحرم الحسابات التي تعيد نشر المحتوى دون «لمسة إبداعية جوهرية» من الظهور في قسم التوصيات والاقتراحات، مؤكدة أن مجرد الإشارة لصاحب العمل الأصلي لم يعد كافياً للإفلات من العقوبة التي تتطلب التزاماً بنشر محتوى أصلي لمدة 30 يوماً لاستعادة الأهلية. تقترب فصول قضية «تايلور ضد غوغل» من نهايتها، بعد موافقة العملاق التقني على تعويض بالملايين لمستخدمي أندرويد منذ عام 2017، رداً على اتهامات باستغلال الحزم الخلوية لنقل البيانات في الخلفية، مع التزام الشركة بتعديل شروط خدمتها لتوضيح كيفية انتقال البيانات، ومنح المستخدمين خياراً حقيقياً لتعطيل جمعها أثناء سكون الجهاز.

China's Transformation from a Rising Power to a Major Global PlayerChina's transformation from a rising power to a major global player has been marked by its strategic shifts in trade, technology, and diplomacy. In 2017, China was still relying on the 'win-win' model with the US, but today, it has become more assertive and has even launched attacks in some areas. China has been working hard to diversify its economy and reduce its dependence on the US market, expanding its trade with Asia, the Middle East, Latin America, and Africa. It has also been promoting the Belt and Road Initiative as an alternative trade route and increasing trade in local currencies to avoid the US dollar. China has adopted the 'Made in China 2025' strategy and encouraged its companies to dominate emerging sectors such as artificial intelligence, electric vehicles, renewable energy, and batteries. In terms of advanced semiconductors, China has made significant strides, with companies like Huawei and BYD leading the way. China has also become a major player in solar panels, wind turbines, and batteries, and is now the world's largest producer of solar panels and wind turbines. In terms of automation and smart manufacturing, China has invested heavily in robotics and fully automated production lines, making exports less dependent on cheap labor and more on efficiency and speed. China's growing confidence and assertiveness have been evident in its diplomatic efforts, with a more assertive stance in international issues such as Ukraine and the Middle East. China's transformation from a cautious rising power to a confident and assertive major global player has been marked by its strategic shifts in trade, technology, and diplomacy, and it is now ready to face the challenges and take the lead in shaping the future of the global system.

