ترامب يطلب إيقاف جمع الأدلة في دعوى التشهير ضد بي بي سي بقيمة 10 مليارات دولار

ترامب يطالب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار من بي بي سي بعد اتهامه بتشويه تصريحاته حول اقتحام الكابيتول، ويطلب إيقاف مرحلة الاكتشاف القضائي وإعادة توزيع الملف على قاضٍ آخر amid خلافات حول تضارب المصالح وتقديم بيانات مالية.

شهدت الدعوى التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " تطوراً رئيسياً بعد أن طلب فريقه القانوني من المحكمة الفيدرالية إيقاف جمع الأدلة بشكل مؤقت.

الطلب جاء في سياق نزاع مستمر يتعلق بفيلم وثائقي بثته القناة عام 2024 يتناول أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، والتي يتهم فيها ترامب "بي بي سي" بتشويه تصريحاته وتحويلها إلى دعوة صريحة للعنف. وفقاً للمستندات القضائية، قدم محامو ترامب في مايو طلباً لتعليق مرحلة "الاكتشاف" التي تسمح للأطراف بالحصول على الوثائق والشهادات قبل بدء المحاكمة، إلى أن يُنظر في طلب آخر يهدف إلى نقل الملف إلى قاضٍ آخر.

وجاء هذا الطلب بعد أن أبدت القاضية إنجوليك ليت، التي تشرف على بعض الجوانب الإجرائية للقضية، مواقفاً قد تُعَدّ تعارضاً واضحاً مع مصالح ترامب، ما أثار مخاوف من وجود تضارب مصالح قد يؤثر على حياد العملية القضائية. من جانبها، عارضت "بي بي سي" طلب التعليق، مؤكدة أن الهدف الحقيقي هو إعاقة تقديم بيانات مالية إلزامية، حيث رفض صندوق "دونالد جي ترامب القابل للإلغاء"، الذي يدير جزءاً من أصول الرئيس، تقديم مستندات طلبتها محاكمات أخرى ذات صلة.

وأوضح محامو القناة أن الصندوق يُعد طرفاً ثالثاً لكنه ممثل قانونياً من نفس الفريق الذي يدافع عن ترامب، ما يجعل المطالبات المالية أكثر تعقيداً. رجع أصل النزاع إلى تحرير خاطئ في الوثائقي، حيث دمجت القناة جزءاً من خطاب ترامب في 6 يناير مع تصريحات لاحقة قال فيها "قاتلوا بكل قوة"، ما وفقاً لترامب غير المعنى الحقيقي لكلامه، وأدى إلى تشويه سمعته.

رفع ترامب الدعوى في ولاية فلوريدا مستندا إلى قانون الولاية الخاص بالممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة، وطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار عن كل تهمة، لتصل إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار. رغم اعتذار "بي بي سي" الرسمي عن الخطأ التحريري، إلا أنها تسعى إلى إسقاط الدعوى كاملة، معتبرة أن إعادة انتخاب ترامب لا تدل على وقوع ضرر ملموس لسمعته.

حتى الآن لم تصدر المحكمة قراراً بشأن تعليق مرحلة جمع الأدلة أو نقل الملف إلى قاضٍ آخر، ويتوقع المحللون أن تكون الأحكام قريبة من قرار نهائي قد يحدد مسار واحدة من أكبر دعاوى التشهير الإعلامي في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة





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ترامب بي بي سي قضية التشهير الكابيتول التعويضات

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