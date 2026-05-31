ترامب يفرض تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران وتمديد للمفاوضات

تطورات جديدة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حيث يطلب ترامب صياغة أكثر صرامة للالتزامات النووية وضمانات لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تحفظات على التخفيف المالي وتمديد للمفاوضات، بينما تظهر خلافات داخلية في إيران على هامش التطورات.

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية و إيران مفاوضات مكثفة حول مسودة اتفاقية جديدة تتعلق ب البرنامج النووي ال إيران ي وضمانات أمنية إقليمية. فبحسب مصادر أمريكية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسودة مذكرة التفاهم إلى الجانب ال إيران ي بعد إدخال تعديلات جديدة عليها، مما أدى إلى تمديد جولة ال مفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بأسبوع إضافي.

ولم تتضح بعد طبيعة التعديلات كاملة، لكن ترامب أكد على ضرورة اعتماد صياغة أكثر صرامة بشأن التزامات إيران النووية، وضمانات تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن. وعبر ترامب عن تحفظاته حيال حجم التخفيف المالي المحتمل الذي قد تحصل عليه طهران بموجب الصفقة، خشية أن يكون مشابهاً للترتيبات المالية الضعيفة المرتبطة بالاتفاق النووي السابق الذي أُبرم في عهد الرئيس باراك أوباما.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن ترامب قبل أسبوع أن الاتفاق بات شبه مكتمل وأن الوصول إلى نهاية للأزمة أصبح قريباً،vironments قبل أن يتراجع عن هذا التصريح بملاحظته أنه غير متعجل حتى يحصل على كل ما يريد. وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلى وجود تقدم في المباحثات قد يمهد الطريق لإنهاء الأعمال القتالية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز، والانطلاق نحو مفاوضات أكثر تفصيلاً حول البرنامج النووي الإيراني.

على الجانب الإيراني، لفت تصريح الرئيس مسعود بزشكيان الانتباه، حيث اشتكى من احتكار دائرة ضيقة صناعة القرار في البلاد، في إشارة واضحة إلى الحرس الثوري، مما يكشف عن تصدع في القيادة الإيرانية. وقال بزشكيان إنه يجب ألا تقتصر إدارة البلاد على دائرة ضيقة من المسؤولين، بل يجب إشراك النخب والأكاديميين في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها إيران، مطالباً بمصارحة الشعب بالحقائق حول هذه التحديات





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران البرنامج النووي مفاوضات ترامب بزشكيان مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines