ترامب يهدد إيران باستئناف القصف ويفتح المضيق جزئياً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم بالتفاهم الموقع بين البلدين، ويعلن عن فتح جزئي لمضيق هرمز campaigning

في تطورات حاسمة على الساحة الدولية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من استئناف الضربات العسكرية إذا لم تلتزم بالاتفاق الجديد الذي توصل إليه البلدان لإنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط .

جاءت هذه التصريحات على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، مؤكداً أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران تشكل صفقة جيدة تضمن منع طهران من الحصول على سلاح核وي، وذلك دون تكبد الولايات المتحدة أي أموال. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط العالمية بدأت بالانخفاض فور الإعلان عن الاتفاق، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، كشف ترامب أن مضيق هرمز فُتح جزئياً بالفعل أمام حركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع أن يُعاد افتتاحه بالكامل خلال اليومين المقبلين بعد إزالة العوائق المتبقية. وقد أكد أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران كان فعالاً للغاية، لكنه شدد على أنه في حال لم تحسن إيران التصرف، فستعود الولايات المتحدة إلى قصفها.

كما انتقد ترامب الإدارات السابقة، وخاصة إدارة أوباما، قائلاً إن الإيرانيين خدعوا الولايات المتحدة وحصلوا على مليارات الدولارات في الماضي، بينما الاتفاق الحالي لا يتضمن أي دفع أموال لإيران من قبل الولايات المتحدة، وإن كان يسمح للدول الأخرى بالاستثمار هناك. تهدف مذكرة التفاهم إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفق ما أكد ترامب، الذي وصفها بأنها اتفاق جيد لأسباب عديدة.

ويبدو أن التصريحات الأمريكية ترمي إلى تأكيد جدية الإدارة في تطبيق بنود الاتفاق، مع الإبقاء على ورقة الضغط العسكري كخيار في حال عدم الالتزام. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات ميدانية تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما سيكون له تأثير كبير on حركة التجارة العالمية وأسعار النفط





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