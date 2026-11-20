الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قرار إقالة شون كيرنكروس بعد تعطيل شامل للبنية التحتية الرقمية، وتعيين كيرستن ديفيز مؤقتا

أعلن البيت الأبيض عن إقالة شون كيرنكروس من منصب مدير الأمن السيبراني الوطني، في خطوة مباشرة صدرت بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي هذه التطورات السياسية والإدارية الحاسمة عقب سلسلة من الأعطال التقنية واسعة النطاق ضربت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية. تسببت هذه الحوادث في اضطرابات جوهرية شملت حركة الطيران والبنوك وخدمات شركة مايكروسوفت. وصلت هذه الاضطرابات الرقمية أيضًا إلى الشبكات الداخلية ل وكالة الأمن القومي الأمريكية.

القرار الإداري وآلية التغيير القيادي

نقلت وكالة رويترز، الخميس 19 نوفمبر 2026، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض تأكيد اقالة كيرنكروس بدعم كامل من ترامب. تقرر تكليف كيرستن ديفيز، المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية، بتولي مهامه بصورة مؤقتة. جاء القرار وسط انتقادات متزايدة لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع موجة الأعطال التي أصابت أنظمة حيوية خلال أسبوع واحد. أثارت هذه الأحداث تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الفيدرالية على مواجهة الاضطرابات التقنية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

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تولى كيرنكروس مسؤولية تنسيق سياسات الأمن السيبراني واستراتيجياته على مستوى الحكومة الفيدرالية. كان هذا المنصب يتبع البيت الأبيض مباشرة، ويضطلع بدور رئيسي في تنسيق جهود حماية البنية التحتية الرقمية. كما كان دوره محورياً في التعامل مع التهديدات الإلكترونية المحتملة. يعكس هذا التغيير في القيادة رغبة إدارية في إعادة هيكلة الاستجابة للحوادث التقنية الكبرى.

دوافع الاستقالة ومواقف كبار المسؤولين

بحسب شبكة سي بي إس نيوز، كان ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض، يدفع باتجاه استبعاد كيرنكروس. كان ميلر يعتقد أن كيرنكروس لا يمتلك الخبرة الفنية الكافية لإدارة ملف الأمن السيبراني الوطني. نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن ميلر بدأ بالفعل إجراءات البحث عن بديل مناسب. أفادت تقارير صحفية بأن كيرنكروس كان من المسؤولين المرتبطين بفريق سوزي وايلز.

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غادرت سوزي وايلز منصبها الكبير كمستشارة كبيرة للبيت الأبيض مطلع نوفمبر الجاري. كان مجلس الشيوخ قد صدّق على تعيين كيرنكروس في أغسطس 2025. شملت مسيرته المهنية مناصب سياسية وإدارية متنوعة، بينها العمل في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. تولي أيضًا مسؤوليات داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب. رغم افتقاره إلى خبرة مهنية سابقة مباشرة في الأمن السيبراني، شارك في تطوير استراتيجية الإدارة الأمريكية للأمن الإلكتروني.

صدرت هذه الاستراتيجية في مارس الماضي، وتركزت على مواجهة الخصوم الإلكترونيين. ركزت الجهود أيضًا على حماية البنية التحتية الحيوية وتحديث الأنظمة الحكومية. هدفت الاستراتيجية إلى تعزيز التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي. يعكس هذا الملف أن الإقالة لم تكن عشوائية بل مرتبطة بسياسات أمنية أوسع.

آثار الأزمة على القطاعات الحيوية والانتقال الانتقالي

تزامنت الإقالة مع سلسلة من الاضطرابات التي أصابت قطاعات أمريكية مختلفة. كان أبرزها توقف حركة الطيران على مستوى البلاد لساعات، إثر خلل في أنظمة إدارة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية. أدى العطل الذي وقع في 13 نوفمبر إلى وقف الرحلات الجوية لنحو خمس ساعات. ألغيت وأُجلت آلاف الرحلات، بعدما تسببت أعمال نفذها متعاقد على تمديدات الاتصالات في تحميل الأنظمة فوق طاقتها.

شهدت خدمات مايكروسوفت اضطرابات أثرت في البريد الإلكتروني وأنظمة العمل. حدث ذلك بالتزامن مع أعطال طالت مؤسسات مصرفية وشركات تقنية. حدث انقطاع مؤقت في الشبكة الداخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية. أثارت كثافة هذه الحوادث خلال فترة قصيرة تكهنات بشأن احتمال تعرض البنية التحتية الأمريكية لهجوم إلكتروني منسق.

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أكد مسؤولون أمريكيون عدم العثور على أدلة تربط الأعطال بعضها ببعض. لم تشير الأدلة إلى تورط جهات أجنبية في هذه الحوادث. أوضح مسؤولون في الإدارة الأمريكية أمام الكونغرس أن التحقيقات الأولية ربطت الاضطرابات بأعمال الصيانة والتحديثات البرمجية. لم يتم ربط التغييرات التقنية بهجمات إلكترونية منظمة. بذلك، فإن وقوع الإقالة عقب موجة الأعطال لا يعني ثبوت مسؤولية كيرنكروس المباشرة عنها.

تعتمد كيرستن ديفيز خبرتها في قيادة أنظمة المعلومات والأمن التقني داخل وزارة الدفاع. لها عمل سابق في مؤسسات تكنولوجية ومالية دولية. يأتي تعيينها في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة الحكومية القديمة. يجب التعامل مع الثغرات البرمجية وحماية شبكات المؤسسات الحيوية من الهجمات الإلكترونية المتطورة.

تتزامن التغييرات مع مساعٍ لتعيين قيادة دائمة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية. تعرف الوكالة اختصارا باسم CISA وتحمي الشبكات الحكومية المدنية. تنسق مع الشركات المشغلة للمرافق الأساسية. تواجه الوكالة تحديات تتعلق بنقص الكوادر والموارد. هناك خلافات سياسية بشأن أولوياتها ودورها في حماية الأنظمة الانتخابية.

من شأن رحيل كيرنكروس أن يضيف تحديا إداريا جديدا إلى ملف الأمن السيبراني الأمريكي. تعيين مدير دائم جديد يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. من المقرر أن تنتقل السيطرة على المجلس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل. قال كيرنكروس إن توليه المنصب كان شرفا كبيرا. عبر عن اعتزازه بما أنجزه مكتبه في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية. يعيد هذا التطور طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الأمريكية على منع الأعطال التقنية واسعة النطاق.