ترامب وبزشكيان يوقعان وقف حرب شامل 60 يوما مع إعادة فتح هرمز ورفع الحصار

اتفاق أمريكي إيراني مؤقت لوقف الحرب ستين يوما، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار والعقوبات، مع خطة 300 مليار دولار لإيران، وتهديدات أمريكية بالتصعيد في حال الخرق، ومفاوضات قادمة للهدنة الدائمة.

ووقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان على مذكرة تفاهم تقضي بوقف شامل للحرب بين إيران و الولايات المتحدة لمدة ستين يوما، مع إعادة فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرania، وإلغاء العقوبات ، والإفراج عن الأصول المجمدة، وخطة لإعادة تأهيل الاقتصاد ال إيران ي بقيمة 300 مليار دولار.

ونص الاتفاق المؤقت على تمديد وقف إطلاق النار المعلن في أبريل لمدة额外 60 يوما، ويشمل وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، حيث يدعو إلى وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. ورغم التهديدات المتكررة من ترامب باستئناف الضربات إذا لم تلتزم إيران، إلا أنه تراجع عن بعض مطالبته السابقة بتدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية، ووصف الإيرانيين بالأذكياء.

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب حملته في لبنان، داعيا إياه إلى تسامح أكبر. и está continue القتال في جنوب لبنان، مع إصابة جنود إسرائيليين. ومن المقرر أن يجري المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون محادثات خلال الستين يوما القادمة للتوصل إلى هدنة دائمة. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق سيعيد فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فورا.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التوقيع قائلا إنه يمهد الطريق للسلام الدائم ويسمح بإعادة فتح المضيق، مما سيمكن من انخفاض أسعار الطاقة. وتضمن الاتفاق تعهد إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وهو التزام قديم لديها. وعلى الرغم من التصريحات العدائية، يبدو أن ترامب لم يحقق سوى جزء من أهدافه المعلنة، بينما حققت إيران تخفيفا كبيرا للعقوبات. ولا تزال إسرائيل تحتفظ بحق استخدام القوة رغم不在 المفاوضات مباشرة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة ترامب بزشكيان مذكرة تفاهم وقف الحرب مضيق هرمز الحصار العقوبات 300 مليار لبنان حزب الله إسرائيل نتنياهو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سبيس إكس تستحوذ على مطورة كيرسر مقابل 60 مليار دولار لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعيأعلنت شركة سبيس إكس استحواذها على شركة أني سفير المطورة لوكيل البرمجة كيرسر مقابل 60 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق حلول الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إدراج أسهمها في بورصة ناسداك.

Read more »

سهم سبيس إكس يقفز 13% إلى 219.10 دولار ويتفوق على مايكروسوفت بقيمة سوقية 2.94 تريليون دولارارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بنسبة 13% إلى 219.10 دولار، الثلاثاء، مستمرة في صعودها بعد طرح أولي ناجح. بهذا تجاوزت القيمة السوقية للشركة 2.94 تريليون دولار، متخطية مايكروسوفت لتصبح رابع أكبر شركة في العالم. وواصلت السهم ارتفاعها بعد إعلان الشركة استحواذها على كيرسور مقابل 60 مليار دولار وتوقعات إيلون ماسك بتحقيق إيرادات تريليون دولار بحلول 2030.

Read more »

استحواذ سبيس إكس على أنيسفير مطورة كيرسور بـ60 مليار دولارأعلنت سبيس إكس عن استحواذها على شركة أنيسفير المطورة لأداة البرمجة كيرسور في صفقة أسهم بقيمة 60 مليار دولار، ضمن استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرات نموذج غروك في بيئات التطوير المؤسسية، بعد طرح عام أولي رفع قيمتها السوقية لأكثر من 2.5 تريليون دولار. من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2026.

Read more »

واشنطن تسمح لإيران ببيع النفط فور توقيع اتفاق وقف الحربصحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع النفط والوقود فور توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مع تخفيف عقوبات تشمل الخدمات المصرفية والنقل والتأمين. الاتفاق سيتضمن تمديد الهدنة 60 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز ومحادثات نووية لاحقة.

Read more »

تتويج ميار محمد رجب عثمان بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية والتعليم المصريةفازت الطالبة ميار محمد رجب عثمان باللقب العاشر لتحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية والتعليم المصرية، من بين أكثر من 17.6 مليون مشارك. تضمن الحفل الختامي في القاهرة تكريم الفائزين في فئات متعددة، بما فيها فئة أصحاب الهمم، فيما شهدت الدورة record-breaking مشاركة عالمية تجاوزت 40 مليون طالب من 60 دولة.

Read more »

اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ورفع العقوباتتوقيع مذكرة تفاهم إلكترونية بين واشنطن وطهران لتعليق العمليات العسكرية، وفتح مسار تفاوضي لمدة 60 يوما، مع تعهدات برفع الحصار البحري وإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني.

Read more »