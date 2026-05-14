ترامب يخصص تمويل إضافي بقيمة 1.8 مليار دولار للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص تمويل إضافي بقيمة 1.8 مليار دولار للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، وذلك لدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والمجاعة، وكذلك لتلبية احتياجات الأسر والأفراد الذين يحتاجون حقاً إلى المساعدة. وسيتم تخصيص هذه الأموال على مدار العام المقبل، لتضاف إلى المساعدات التي تعهدت بها إدارة ترامب في ديسمبر الماضي بقيمة ملياري دولار. وقد أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن هذا التمويل الجديد يعد أحدث خطوة في مسار المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تخفيضات في المساعدات الخارجية الأمريكية، مما أدى إلى تقليص الإنفاق الإغاثي في الأمم المتحدة، وتضرر آلاف الوظائف لديها. كما شهدت بعض الدول مانحة تقليدية للأمم المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، تخفيضات في حصص مساعداتها. وقد وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توماس فلتشر، وكالته بأنه مرهق، وتعاني من شح الموارد، ويتعرض لهجوم حقيقي. وقد تسببت هذه التحديات في زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مما أدى إلى زيادة حالات الجوع والنزوح والمرض. وقد انتقد المنتقدون هذه الخطوة، معتبرين أنها قصيرة النظر، وأضرت بالقوة الناعمة للولايات المتحدة حول العالم. وقد اتخذت إدارة ترامب نهجاً انتقائياً في تسديد التزاماتها للأمم المتحدة، حيث تختار العمليات والوكالات التي تراها متوافقة مع أجندة ترامب، وتتجنب تلك التي لم تعد تخدم المصالح الأمريكية.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تخصيص تمويل إضافي قيمته 1.8 مليار دولار للمساعدات الإنسانية التي تقدمها ال أمم المتحدة ، موضحة أن هذه الأموال تهدف لتقديم مساعدات منقذة للحياة لضحايا الكوارث الطبيعية و المجاعة ، وكذلك إلى "من هم في حاجة ماسة للمساعدة حقاً".

وسيتم تخصيص هذه الأموال على مدار العام المقبل، لتُضاف إلى مساعدات بقيمة ملياري دولار تعهدت إدارة ترامب بها في ديسمبر الماضي. وأكد مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذا التمويل الجديد يعد "أحدث خطوة" في هذا المسار.

ويشار إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءاً بسيطاً مما كانت تقدمه الولايات المتحدة في الماضي، بيد أنه يعكس ما تراه إدارة الرئيس دونالد ترامب مبلغاً سخياً لا يزال كافياً للحفاظ على مكانة أمريكا كأكبر مانح إنساني في العالم. وجدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد أوقفت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية، ما دفع وكالات الأمم المتحدة إلى تقليص إنفاقها ومشاريعها الإغاثية وآلاف الوظائف لديها.

كما أن مانحين تقليديين آخرين للأمم المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، خفضوا أيضاً حصص مساعداتهم. وكان توماس فلتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، قد وصف وكالته بأنها "مرهقة، وتعاني من شح الموارد، وتتعرض لهجوم حقيقي"





